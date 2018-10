Fikk ikke effekt av høydetreningen. Da tok Uhrenholdt Jacobsen saken i egne hender.

Det er som et eneste stort, grelt, digitalt bilde, som spenner opp et før og et nå

VAL SENALES: Landslagsløperen var tilbake blant sine lagkamerater i Val Senales. I sommer har hun holdt en svært lav profil. Naturlig nok ettersom hun har hatt permisjon fra landslaget. Medisinstudiene gir hun ikke opp.

Og selv om Astrid Uhrenholdt Jacobsen trener sammen med de andre landslagsløperne i over 2000 meters høyde, er det ikke for å få samle røde blodlegemer og øke blodvolumet.

– Jeg har aldri noen følelse av god form i høyden. Jeg har heller ikke vært så mye i høyden opp gjennom årene, sier hun.

Gikk grundig til verks

31-åringen fra Oslo har sørget for å dokumentere hvordan høyden har virket på hennes kropp.

– Jeg er en av ytterst få som har prøvd å måle effekten av høydetrening opp gjennom mange år, og jeg har aldri klart å måle noen effekt. Det har ført til at jeg ikke har hatt lyst til å bruke så mye tid i høyden.

Høydetrening har i snart 30 år vært opplest å vedtatt som suksessformel for norske langrennsløpere. Men denne sesongen gjennomfører bare to-tre av de rundt 24 som er på norske elitelag i langrenn, en full runde med høydetrening. Det vil si tre ganger med rundt tre uker i høyder på rundt 2000 meter over havet.

Sport i forandring

Nyere forskning har sådd tvil om effekten av høydetrening. I tillegg har langrennssporten forandret seg.

– Utviklingen i sporten har ført til at løperne trenger andre kvaliteter enn tidligere. Det er snakk om fart og tøffere avslutninger, sier sportssjef for norsk langrenn, Vidar Løfshus.

Ettersom Astrid Uhrenholdt Jacobsen selv har skaffet seg dokumentasjon på at hun har lite igjen for denne type trening, har nettopp Løfshus gitt henne friere tøyler til å droppe samlinger i høyden.

Likevel er hun med landslaget til Val Senales. Ett av stedene hvor norske langrennsløpere har trent i høyden siden tidlig 1990-tall.

– Jeg kan få et godt treningsutbytte av å være her. Men det forutsetter at jeg tar signalene fra min egen kropp på alvor, sier hun.

Gir seg før OL

I 2022 går OL i Beijing på rundt 1700 meters høyde. Da må de norske langrennsløperne nok en gang tilpasse seg konkurranser i stor høyde. Det slipper 31-åringen fra Oslo å tenke på.

– Hvis jeg reiser til Beijing, blir det nok i en annen rolle enn som aktiv, sier hun og smiler.

Hun innser at karrieren er på hell.

Som for de fleste norske langrennsløperne er det VM i Seefeld som er det store målet denne sesongen. Uhrenholdt Jacobsen har ett individuelt VM-gull. Den gang var hun 19 år og førstereis i mesterskap. Siden har det blitt flere stafettgull, men hun har aldri klart å kopiere det som hun presterte da hun vant sprinten i Sapporo i 2007.

Hun var ung urutinert og skred uredd til konkurransene.

– Det ville vært digg å gå inn i et VM med så lite forventninger og så lite kunnskap om hva et VM faktisk er som jeg hadde den gang. Bare tenke på at man skulle gå på ski forteste mulig. Det er et våpen man kanskje har bare en gang.

De norske langrennsjentene trener i Val Senales frem til torsdag i neste uke.