Finsk kommentator med beroligende beskjed til Johaug før comebacket: – Det blir ikke noe problem

Therese Johaug behøver ikke å grue seg til å møte det finske langrennspublikummet i Ruka søndag. Det mener en anerkjent finsk sportskommentator.

Johaug har tidligere snakket om at hun ikke kan utelukke reaksjoner fra tilskuerne når hun starter i renn utenlands etter sin dopingutelukkelse. Den stoppet henne i to hele sesonger.

– Jeg tror jo at mange gleder seg over at jeg er tilbake. Men jeg må være forberedt på at det kommer både kommentarer og plakater med stikk til meg. Jeg får ikke gjort så mye med det. Jeg vet selv hva jeg har gjort og de rundt meg vet hva jeg står for. Jeg er forberedt på hets, sa Johaug til Aftenposten i oktober.

– Mottakelsen fra det finske publikummet kommer absolutt ikke til å bli noe problem for Johaug. Hun vil bli behandlet på en høflig måte, sier en av Finlands mest kjente langrennskjennere, sportskommentatoren Pekka Holopainen, til NTB.

Han jobber i Finlands nest største avis, Ilta-Sanomat, og har også skrevet flere sportsbøker om finske stjerner.

Sterk posisjon

Langrenn er en meget stor og populær sport i Finland, og Johaug hadde et kjempenavn der etter sine mange store seirer. Finske nettaviser merket stor etterspørsel etter Johaug-artikler.

Hennes popularitet kan ha fått seg en liten ripe i Finland etter Trofodermin-saken, men ifølge finske journalister skal det ikke ha ødelagt særlig mye for henne.

Finland har hatt noen dopingsaker i langrenn opp gjennom årene, men det finske folket har vært tilgivende overfor sine egne utøvere. Det ser ut som det samme slår inn for Johaug.

Hun går 10-kilometeren i klassisk i Finland. Johaug viste knallform da hun vant begge renn i sin comeback-helg på Beitostølen.

