Finsk konkurrent om Northug: – Skiverdenen mister ikke noe

Onsdag fortalte Petter Northug at langrennskarrieren er over.

Nyheten vekker stor interesse i utenlandske medier, spesielt i Sverige, der Northug både har vært elsket og hatet.

Johan Olsson, som konkurrerte mot Northug i flere år, synes det er trist at den norske skistjernen gir seg.

– Beslutningen er litt som ventet, men jeg også en liten sorg over at han havnet i denne situasjonen og ikke kunne levere slik han ønsket mot slutten, sier Olsson til Aftonbladet.

Han mener at «ingen» har påvirket skisporten slik Northug har gjort.

Tror ikke skiverdenen vil savne Northug

Den finske løperen Sami Jauhojärvi konkurrerte også mot Northug ved flere anledninger.

Jauhojärvi tok OL-gull på lagsprinten i Sotsji i 2014. Han synes ikke det er noe stort tap for langrennsverdenen at den norske skistjernen gir seg.

– Jeg synes ikke skiverdenen mister noe, fordi den har Johannes Høsflot Klæbo, sier Jauhjärvi til finske Yle.

37-åringen, som ikke har gått i verdenscupen siden 2017, mener Klæbo har profilen som langrennsverdenen behøver.

– En gallionsfigur

Yles svenske ekspert, Glenn Lindholm, er ikke helt enig.

– Han (Northug, jou.anm.) har vært en gallionsfigur for skisporten – den store stjernen. Det er synd for sporten at han legger opp og ikke klarte å komme tilbake som den store løperen har vært siden 2007, sier Lindholm til svenske Yle.

Lindholm gjør imidlertid et poeng ut av at Northug aldri har vært like stor i Finland som i Sverige.

– Da han var som best, var han stjernen alle ville slå, men rivaliseringen var savnet. Det ble skapt masse drama mellom han og svenskene, sier han.

Omtales i Danmark

Også i Danmark, en nasjon som ikke akkurat er kjent for sin store langrennsinteresse, dekkes nyheten om Northug i de største avisene.

«Norsk langrendsstjerne stopper karrieren» skriver BT, mens Ekstra Bladet kjører hardere på, med tittelen: «Nu stopper legenden: Måske den største nogensinde».

Avisen skriver at norske eksperter bøyer seg i støvet over «dominerende og samtidig flamboyante Northug», som beskrives som den kanskje største langrennsstjernen Norge noensinne har hatt; «Hvilket ikke siger så lidt», skriver avisen.