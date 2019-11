Finsk skremmeskudd: Knuste nordmennene

Spyttet på vekter etter å ha utløst brannalarm slik at hotell måtte evakueres

Niskanen ledet på alle målingspunktene underveis i 15-kilometeren i klassisk stil lørdag. I mål var han 13 sekunder foran nestemann.

– Finnen er i egen klasse. Han er et nummer for stor på distanse foreløpig. Det er bare å nyte når Niskanen går diagonalgang. Du verden for en løper, sa NRK-kommentator Torgeir Bjørn.

– Kjennes bra ut

To nordmenn fulgte på de neste plassene. Gårsdagens sprintvinner Johannes Høsflot Klæbo var 1,9 sekunder foran Emil Iversen.

På Klæbos andrerunde fikk han tidlig besøk av Niskanen som gikk ut på sin førsterunde. Han hang lenge med finnen, men måtte til slutt slippe.

– Jeg klarte å bite meg fast en runde, men det går for fort opp mot toppen på min sisterunde, sa Johannes Høsflot Klæbo til NRK.

Han var godt fornøyd med sitt eget klassiskløp.

– Det er godt å kjenne at kroppen spiller på lag, og det kjennes bra ut. Det er viktig med tanke på det som skal skje i morgen, sa Klæbo.

– Deilig

Statskanalens langrennsekspert, Fredrik Aukland, er imponert over det trønderen viser.

– Johannes er åpenbart i form. Han disponerte kreftene på en optimal måte, og viser at han er mer enn bare en sprinter, sa Aukland.

Emil Iversen smilte som en sol etter tredjeplassen i Ruka.

– Jeg går et veldig bra skirenn og er kjempefornøyd. Det er deilig å vise seg frem fra starten av i sesongen. Jeg er der jeg skal være, sa han i et intervju med NRK.

Didrik Tønseth, som var beste nordmann på distansen under den nasjonale åpningen på Beitostølen forrige helg, havnet på 4.-plass. Russiske Aleksandr Bolsjunov ble nummer fem.

Minitouren i Ruka avsluttet med jaktstart søndag, der Klæbo går ut i først.

Av øvrige nordmenn ble Pål Golberg nummer 7, Hans Christer Holund nummer 8, Sindre Bjørnestad Skar nummer 11, Sjur Røthe nummer 14, Martin Johnsrud Sundby nummer 16, Erik Valnes nummer 21 og Simen Hegstad Krüger nummer 29.

Suveren på sprinten

Johannes Høsflot Klæbo var suveren i fredagens sprint og vant som han ville. På oppløpet staket han seg kontrollert først over målstreken.

– For meg var det viktig å komme i gang og få en god start. I dag var jeg sulten på å komme først i mål, sa Klæbo.

Pål Golberg ble nummer to, mens Richard Jouve fra Frankrike tok tredjeplassen.