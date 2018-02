Fire år etter OL-fiaskoen står Northugs eks-trener sterkere enn noen gang

St. Olav slutter å tilby rituell omskjæring: Sp-politikeren tror svært mange guttebarn omskjæres ulovlig – uten at noen straffes

PYEONGCHANG: Det er nøyaktig fire år siden jeg møtte Eirik Myhr Nossum i en leilighet i Sotsji. Som personlig trener for barndomskompisen Petter Northug måtte han svare for skistjernens sviktende resultater i OL. Da som nå ble det diskutert om det var riktig av Northug å forlate landslaget året i forveien, og om han burde gå inn igjen på forbundets lag før 2015-sesongen.

Nossum ble beskyldt for i for stor grad å være «kompis» med skistjernen, og ikke i stand til å si nei. Om han skulle ha gjort noe annerledes det ene året han var Northugs personlige trener, var det å stanse skistjernen raskere da sykdommen ble oppdaget høsten 2013. Det lange treningsavbrekket som fulgte var en vesentlig årsak til at OL ble en nedtur.

Månedene etter Sotsji-OL ble dramatiske, på mange vis. Kort tid etterpå var Nossum ferdig som Northug-trener, Northug selv fyllekjørte, og det ble sådd tvil om han noen gang kunne komme tilbake på toppen av seierspallen. Han ble aldri mer landslagsløper, men han nådde så absolutt verdenstoppen igjen, da han ble VM-konge i Falun året etter.

Nossum derimot, som i en årrekke var høyt profilert som Northug høyre hånd, ble det stille fra.

Derfor er det en liten eventyrhistorie som nå finner sted i Pyeongchang.

Selv om han ble knyttet til Northug, har Nossum også vært involvert i andre prosjekter det siste tiåret. Parallelt med at han var fast sjåfør for Northug i Tour de Ski i en årrekke, har han i over ti år vært trener i Lyns skiavdeling. I Oslo-klubben ble han kjent med en ung, spedbygd gutt som het Simen Hegstad Krüger. Det første minnet Nossum fikk av skitalentet er åtte år gammelt. Krüger var 16 år og deltok i norgescupen for første gang. Nossum var smører. Krüger ble nummer seks.

Etter at han var ute av Northug-sirkuset prioriterte Nossum å fullføre sin masteroppgave ved idrettshøgskolen. Sammen med sin trenerkollega i Lyn, Hans Kristian Stadheim, forsket han på hvordan koffein påvirker fysiologiske og psykologiske egenskaper i høyden. Høsten 2014 ble han daglig leder i Lyn Ski, samtidig som han fortsatt var trener i klubben.

For to år siden rykket mannen fra Inderøy opp og ble landslagstrener, 30 år gammel. Han hadde da hatt stor suksess i Lyn, hvor den spedbygde unggutten Simen Hegstad Krüger hadde vokst til å bli en svært lovende langrennsløper. Fra Nittedal kom Hans Christer Holund. Klubben fikk et knallsterkt stafettlag.

Da det norske 15-kilometerlaget holdt pressekonferanse i Pyeongchang natt til onsdag, var begge to på plass. På tremila sist helg tok Krüger og Holund gull og bronse. De er gullkandidater når de står på startstreken fredag. Begge to trekker frem Nossum som viktig for den utviklingen de har hatt.

- Han har vært trener for Petter Northug og vet hva som skal til for å vinne OL-gull. Han er en jeg lytter nøye til, sier Holund.

Mens Northug nådde verdenstoppen allerede som junior, er gullvinneren fra tremila den rake motsetning. Simen Hegstad Krüger har fulgt utviklingstrappa til Norges skiforbund nærmest til punkt og brikke. Der er det slik at du skal ta steg for steg og bli litt bedre for hver eneste sesong.

Selv om Nossum har opplevd de fleste store triumfene til Northug på tett hold, er det ingenting som overgår den følelsen han hadde på de siste fire kilometerne av tremila i OL. Krügers ferd mot gullet er det mest rørende øyeblikket i hele hans trenerkarriere.

Mens Northug sitter hjemme i Trondheim med en karriere i utforbakke, spiller Nossum en sentral rolle i kulissene bak Norges gullsuksess. Hans vinnende vesen og evne til å prate med utøverne, sammen med den treningsfaglige ballasten, kan føre ham enda lenger.

Det står ikke på ambisjonene. Nossum har et mål om en dag å bli landslagssjef, men han stresser ikke.

Som Simen Hegstad Krüger har han lyst til å gå utviklingstrappa.