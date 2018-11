Fire stjerner vraker Tour de ski. Det liker ikke landslagssjefen.

- Ledere som klager på at folkene deres blir mye syke, må se på seg selv

Saken oppdateres.

29. desember går startskuddet for nok en sesong gjennom Tour-løypene i Italia, Sveits og Tyskland. 6. januar vet vi hvem som står igjennom som vinnerne av sesongens Tour de Ski.

En ting er sikkert: Det blir ikke Charlotte Kalla, Stina Nilsson, Hanna Falk eller Ebba Andersson. På onsdagens pressetreff i Stockholm avslørte de at de dropper vinterens utgave av Tour de Ski, som har vært fast tradisjon rundt årsskiftet, siden den første utgaven i 2006.

Grunnen er at det er for tett på VM i Seefeld, som går av stabelen i februar.

– Jeg har ikke særlig lyst til gå den. Det medfører for mye risiko med tanke på sykdommer, sier Kalla ifølge Expressen.

– Flere så dét enn VM

Det bekymrer svenskenes landslagssjef Johan Sares.

– Det er et problem. Tour de Ski er det sterkeste vi har på verdenscupprogrammet, rent kommersielt. Når både Stina og Charlotte gikk for et par år siden, tror jeg det var flere som så på det, enn på VM, sier Sares.

Norges landslagssjef Ole Morten Iversen har full forståelse for valget til sine tidligere elever i Sverige.

– Det er deres sak og det har jeg full respekt for. Det er ulemper og fordeler med å delta i Tour de Ski. Noen dropper det, mens andre bruker det som et middel i sesongoppkjøringen. Det er ingen fasit, sier Iversen.

– Rennprogrammet i verdenscupen er vanvittig og det er ikke noe helsefremmende å gå touren. Det er knalltøft og det er mange renn både før og etter. Man kan ikke være med på alt, legger han til.

– Det er jeg ikke med på

Han er derfor uenig med Sveriges landslagssjef, som syns det er synd at Tour de Ski blir nedprioritert.

– Den misnøyen, i en mesterskapssesong, er jeg ikke med på. Jeg har full respekt for det og ville sagt det samme dersom noen norske dropper også, sier Iversen.

– Er det mulig å gjøre et godt VM hvis man deltar i Tour de Ski?

– Ja. Det kan også være fremmende, men det avhenger av hva man gjør før og etter. Legger man opp løpet for det i høst, kan touren være gunstig. Det kan være en viktig periode for å heve nivået og komme i form, sier Norges landslagssjef.

Kan hende norske utøvere dropper touren

Han utelukker ikke at det kan komme norske nei til touren også.

– Holdningen i Norge er at vi er med på det. Det er plan A. Forutsatt at ting går som det skal når man kommer dit. Det er vurderinger vi ser på da. Sånn har det vært før også. Vi går ikke for enhver pris og drar ikke dit man er syk eller mangler overskudd. Man må være hundre prosent, sier Iversen.