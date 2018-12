Flugstad Østberg forbannet etter å ha blitt slått ut

Ingeborg Reitan ga bort en femtiårsgave for mange år siden. Den henger på veggen hennes.

Saken oppdateres.

TOBLACH/OSLO: Ingen av de norske jentene tok seg videre til finalen på sprinten i lørdagens Tour de Ski-åpning.

Ingvild Flugstad Østberg er en av de største favorittene før denne sesongens Tour de Ski.

Dermed kunne avansement til semifinale og ekstra bonussekunder i sammendraget vært svært verdifullt.

Men Flugstad Østberg kom aldri lenger enn kvartfinalen på sprinten. En feil på oppløpet sørget for at hun endte på fjerdeplass i sitt kvartfinaleheat.

– Jeg er litt forbannet, sa Flugstad Østberg etterpå.

Hun irriterte seg over at hun bommet på oppløpet. I tillegg tok Krista Pärmäkoski seg til finale. Den finske konkurrenten har dermed et forsprang før distanserennene.

– Jeg vet hvor viktig det er å prestere i alle renn i en tour, sa Flugstad Østberg.

Sveriges Stina Nilsson vant finalen, foran lagvenninne Ida Ingemarsdotter. Julija Belorukova tok tredjeplassen.

1. etappe Tour de Ski: Verdenscup langrenn i Toblach, Italia lørdag, 1. etappe i Tour de Ski, sprint: Menn: 1) Johannes Høsflot Klæbo, Norge, 2) Richard Jouve, Frankrike, 3) Lucas Chanavat, Frankrike, 4) Sindre Bjørnestad Skar, Norge, 5) Emil Iversen, Norge, 6) Aleksandr Bolsjunov, Russland. Øvrige norske: 8) Eirik Brandsdal, 10) Finn Hågen Krogh. Utslått i prolog: 41) Simen Hegstad Krüger, 43) Martin Johnsrud Sundby, 67) Didrik Tønseth, 73) Hans Christer Holund, 77) Sjur Røthe. Tour de Ski (1 av 7 etapper): 1) Klæbo 1.16,8, 2) Jouve 0.08,0 min. bak, 3) Chanavat 0.13,2, 4) Skar 0.16,3, 5) Iversen 0.18,6, 6) Bolsjunov 0.21,4, 7) Federico Pellegrino, Italia 0.30,2, 8) Brandsdal 0.33,0, 9) Oskar Svensson, Sverige 0.34,4, 10) Krogh 0.38,6. Øvrige norske: 41) Krüger 1.06,6, 43) Sundby 1.06,8, 67) Tønseth 1.09,0, 73) Holund 1.10,0, 77) Røthe 1.10,4. Kvinner: 1) Stina Nilsson, Sverige, 2) Ida Ingemarsdotter, Sverige, 3) Jessica Diggins, USA, 4) Julija Belorukova, Russland, 5) Linn Sömskar, Sverige, 6) Sadie Bjornsen, USA. Norske: 7) Maiken Caspersen Falla, 10) Lotta Udnes Weng, 16) Ingvild Flugstad Østberg, 17) Astrid Uhrenholdt Jacobsen, 18) Tiril Udnes Weng, 19) Anna Svendsen, 24) Mari Eide. Utslått i prolog: 32) Kari Øyre Slind, 39) Silje Øyre Slind, 42) Heidi Weng. Tour de Ski (1 av 7 etapper): 1) Nilsson 1.36,4, 2) Ingemarsdotter 0.09,0 min. bak, 3) Diggins 0.13,0, 4) Belorukova 0.15,7, 5) Sömskar 0.15,7, 6) Bjornsen 0.17,6, 7) Falla 0.30,3, 8) Natalia Neprjajeva, Russland 0.31,6, 9) Sophie Caldwell, USA 0.33,2, 10) Laurien van der Graaff, Sveits 0.37,0. Øvrige norske: 11) L. Weng 0.37,9, 16) Østberg 0.54,6, 17) Jacobsen 0.54,7, 19) T. Weng 0.55,7, 20) Svendsen 0.55,8, 24) Eide 0.58,1, 32) K. Slind 1.06,8, 39) S. Slind 1.07,8, 42) Weng 1.08,2.

Falla slått ut

Maiken Caspersen Falla har, sammen med Nilsson, vært en av de aller sterkeste sprinterne i verdenscupen de siste årene.

I lørdagens konkurranse ble det imidlertid stang ut for 28-åringen, som vant OL-gull i Sotsji i 2014.

Hun endte som nummer tre i sitt heat, bak Ingemarsdotter og Belorukova.

Tiden var ikke god nok til at hun gikk videre som «Lucky loser».

Dermed gikk damenes finale uten norske løpere.

Johannes Høsflot Klæbo vant herrefinalen.