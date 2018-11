Klæbo ble fly forbannet. Svenske kaller oppførselen for barnslig.

Saken oppdateres.

I fjor herjet Johannes Høsflot Klæbo med konkurrentene og vant nesten alt som var før jul. I år har det gått litt mer skeis for trønderen. I den første sprinten i Ruka tabbet han seg ut på oppløpet og mistet seieren til russiske Alexander Bolsjunov, mens det i Lillehammer nok en gang ble stang ut.

I den siste bakken før oppløpet i semifinalen lå Klæbo helt først i feltet, men plutselig stanset trønderen opp. Svenske Calle Halfvarsson hadde kommet bort i staven til Klæbo så den brakk.

Klæbo reagerte med sinne og smalt staven ned i løypa. Han måtte se de fem andre i heatet stikke fra. 36 sekunder etter de andre gikk en slukøret Klæbo inn i mål uten staver.

– Jeg blir sint, jeg hater å tape skirenn. I alle fall når det ikke er noe jeg får gjort noe med. Jeg taper en del bonussekunder, men vi får prøve oss på en revansje i morgen, sa Klæbo til pressen etter målgang.

«Litt barnslig»

Men til NRK ga han tydelig uttrykk for at han var irritert på sin svenske rival, Calle Halfvarsson.

– Jeg er ikke helt sikker på hva som skjedde, men det er jo Calle som er dårlig til å gå i felt. Det var i alle fall veldig unødvendig, men jeg har ikke behov for å snakke med han nå. Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort annet, det er jo ikke jeg som knekker staven min selv, sa en svært irritert Klæbo til NRK etter målgang.

Calle Halfvarsson tar det meste av skylden for hendelsen, og har sagt unnskyld til nordmannen, selv om han beskriver reaksjonen til Klæbo som «barnslig». Han forsøkte å si unnskyld til sin rival, men hevder at han bare fikk mumling tilbake.

– Jeg forstår at han er forbannet, men jeg synes det er litt barnslig oppførsel. Jeg skjønner at han blir irritert, men det er slik som skjer i sprint, sa Halfvarsson til NRK.

Men han er klar på at det var hans feil at han brakk staven.

– Det er min feil, jeg går over staven hans. Det er forferdelig dumt, jeg er lei meg. Jeg forstår at han er forbannet på meg. Men jeg synes vi har våre posisjoner når han går inn foran meg og senker farten. Han setter meg i en posisjon som gjør at jeg kommer for nærme han og går over staven hans, sa Halfvarsson til NRK.

Iversen med ny andreplass

Finalen gikk uten de to kranglefantene, men med tre nordmenn. Emil Iversen hadde teten lenge, men i den siste bakken slo Federico Pellegrino til. Ingen hadde mulighet til å slå italieneren, men Iversen tok en ny annenplass etter en god spurt. Alex Harvey ble nummer tre, mens Sindre Bjørnestad Skar og Finn Hågen Krogh fulgte rett bak pallen.

– Det var artig med en så bra prolog, det har jeg slitt med de siste årene. Det viser at jeg fortsatt er i bra form, og gir meg en trygghet. Jeg var litt stiv i finalen, og jeg er veldig fornøyd med gode starten på prologen, sa Iversen til NRK.

Han tror han får en tøff dag i morgendagen, og sier at det handler om å tape minst mulig før morgendagens renn.

Finn Hågen Krogh gikk videre fra heatet, sammen med Emil Iversen og Sindre Bjørnestad Skar fra det andre heatet.

Klæbo var klart best i prologen, og slo medtrønder Emil Iversen med 1,5 sekunder over de 1,6 kilometerne. Hele tolv nordmenn kvalifiserte seg til finalene.

