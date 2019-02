SEEFELD: - Jeg er lykkelig på jentenes vegne med at de lykkes og leverer når de skal levere. Da er vi fornøyd alle sammen som er rundt dem, sier en rørt landslagstrener Ole Morten Iversen etter å ha sett at Therese Johaug gikk inn til et suverent VM-gull, før Ingvild Flugstad Østberg fulgte opp med å ta sølvet.