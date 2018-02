For ett år siden elsket Justyna Kowalczyk OL-byen. Nå har hun endret mening - totalt.

Saken oppdateres.

Det er ikke bare Marit Bjørgen (37) som går sitt siste OL-renn søndag. Det gjør også rivalen Justyna Kowalczyk (35).

Duoen har hatt mange intense dueller i skisporet - og var verdens to beste skiløpere i flere år.

Kowalczyks karrière har imidlertid hatt en negativ tendens. Tidligere i OL ble hun bare nummer 17 på fellesstarten med skibytte og nummer 22 på sprinten.

I et intervju med nettstedet sport.pl kommer det frem at Kowalczyk heller ikke har kost seg i Pyeongchang.

– De stengte oss inne her i tre uker og vi er ikke glade her i det hele tatt. Jeg vil gjøre mitt og så dra, sier Kowalczyk.

Har endret mening

I intervjuet trekker Kowalczyk frem flere ting som irriterer henne med OL-byen:

Vindforholdene

Harde skiløyper

Problemer med å hvile i deltagerlandsbyen

Det er store kontraster til det som skjedde for 12 måneder siden. Da vant Kowalczyk fellesstarten med skibytte under prøve-OL i Pyeongchang.

Etter den suksessen uttalte en henrykt Kowalczyk at hun «umiddelbart følte seg som hjemme». Nå får Kowalczyk spørsmål om hvorfor hun har endret mening.

– Det er som jeg sa: Nå er dette et dårlig sted for langrenn. For et år siden var det løse løyper, som ble preparert om morgenen. Nå preparerer de kvelden før, og derfor er de veldig harde. Jeg har alltid likt harde løyper mindre, sier Kowalczyk.

Tror på Charlotte Kalla

Den polske veteranen har dessuten slitt med leggsmerter før søndagens OL-avslutning. Kowalczyk mener likevel at tremila er hennes beste sjanse i dette OL.

Kowalczyk tok medalje i vinter-OL i 2006, 2010 og 2014. Denne gangen må hun trolig se langt etter pallplasseringene.

Kowalczyk mener spesielt Charlotte Kalla ser sterk ut før øvelsen.

– De norske løperne vil kun angripe hvis de er sikre på at de har gode ski, sier Kowalczyk.

Fellesstarten for kvinner starter 7.15 søndag.