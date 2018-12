For tre uker siden tvilte han på om han skulle være med. Nå går Klæbo for å vinne

Her jubler Byåsen-talentene for NM-gull

For tre uker siden tvilte han om han skulle være med. Nå går Klæbo for å vinne

Saken oppdateres.

TOBLACH: Det er bare tre uker siden det langt fra var sikkert og klart at Johannes Høsflot Klæbo i det hele tatt skulle delta i Tour de Ski. Etter første dag av årets utgave, er han nå en av de største favorittene til å vinne sammenlagt.

Trener Arild Monsen nikket og bekreftet at årets Tour de Ski er som skapt for 22-åringen fra Trondheim.

Tour de Ski 2018/19 Her er de resterende rennene i denne utgaven av Tour de Ski. 30. desember, Toblach: 10 km fristil (kvinner), 15 km fristil (menn) 31. desember: Hviledag 1. januar Val Müstair: Sprint fristil (kvinner og menn) 2. januar, Oberstdorf: 10 km klassisk fellesstart (kvinner), 15 km klassisk fellesstart (menn) 3. januar Oberstdorf: 10 km fristil jaktstart (kvinner), 15 km fristil jaktstart (menn) 4. januar: Hviledag 5. januar, Val di Fiemme: 10 km fristil fellesstart (kvinner), 15 km fristil fellesstart (menn) 6. januar: Finalen opp den såkalte monsterbakken (Alpe Cermis) ved Cavalese i Val di Fiemme.

Søndag er det enkeltstart. Men hele resten av Tour de Ski kan det ende opp med gåing i felt og avsluttende spurter. Er det noe Johannes Høsflot Klæbo har spisskompetanse på, så er det nettopp det.

– Vi får se hvor lenge det bærer. Men det er overkommelig for Johannes, sier sjefen for de norske sprinterne.

Lite restitusjon

Men først skal det gå seks tøffe langrenn. Skumringen hadde lagt seg over skistadion i Toblach etter en nydelig romjulsdag. Kveldskulden hadde begynt å krype inn i skoene til tilskuere, journalister, trenere, ledere og utøvere.

Klæbo gjorde intervjuer. På tilskuerplass sto trener og morfar Kaare Høsflot og observerte. Da han ble konfrontert med trener Monsens påstand om at sønnesønnen nå er stor favoritt, svarte han stillferdig og megetsigende:

– Jeg hører at Arild sier det. Jeg vil ikke si at han er en av de store favorittene, men han er i favorittsjiktet.

Morfar Klæbo hadde en bekymring der han sto og betraktet dagens vinner på avstand. Klæbo gjorde nok ett intervju på vei bort fra stadion.

– Du ser jo hva som skjer etter løpene. Han får jo ikke begynt på restitusjon umiddelbart. Det gjør meg ikke skeptisk til om han fullfører Tour de Ski, men han må kanskje være litt mer kynisk, sa Kaare Høsflot, som skal være med på hele resten av Tour de Ski.

Litt skeptisk

Vinneren selv er helt klar på at han går for den store pokalen. Men er litt skeptisk til favorittstempelet som Monsen har hengt på ham.

– Arild har ikke sett meg gå opp slike bratte bakker noen gang, så det skal vi ikke snakke så veldig mye om ennå. Men rennprogrammet i Tour de Ski passer meg veldig bra.

Ikke kvalifisert

Sindre Bjørnestad Skar var Norges andre løper i finalen. Pallen glapp i den siste svingen. Han var fornøyd, men litt irritert. VM-sprinten går i fristil og han kjemper om en plass på det laget.

– Nå har vi vel fått beskjed om at denne sprinten ikke er avgjørende for VM-uttak. Men det er aldri feil å gå bra, sa Skar etter løpet. Han er en av sprinterne som kommer til å hoppe av Tour de Ski en gang etter at sprinten i Val Müstair er gjennomført 1. nyttårsdag.

Sundby-drama

Tre norske sammenlagtkandidater røk ut i prologen. Didrik Tønseth og Sjur Røthe har hatt en praktfull førjulssesong, men når det ble snakk om å gå fortest mulig i to og et halvt minutt var de for trege. Ingen av dem har sprintmuskler til slikt.

Det har heller ikke Martin Johnsrud Sundby. Da de første resultatlistene ble presentert lå han godt innen på rangeringen av de 30 beste som skulle gå kvartfinalene. Men plutselig kom det kontrabeskjed. Han hadde fått feil tid og ble plassert på 43.-plass.

– Det var litt uoversiktlig. Men samtidig var det ikke noen ekstremt stor dramatikk. Dermed hadde vi fem som gikk fort nok og fem som ikke gikk videre, sa trener for de norske allroundløperne, Eirik Myhr Nossum.

Han ser det ikke som kritisk at sammenlagtløpere som Sundby, Tønseth og Røthe taper sekunder på at de ikke kvalifiserte seg til finalene i Toblach lørdag.

I dag går de 15 kilometer fristil med intervallstart. De tre herrer har gode muligheter på å kappe inn tapte sekunder.

Heller ikke Dario Cologna, mannen som har vunnet Tour de Ski fire ganger, klarte å kvalifisere seg til kvartfinalene.