Først tok Iversen NM-gull - så sendte han stikk til NRK-kommentator

Da han vant sitt andre gull i hjembygda Meråker, føltes det som om brystet ville sprenge. Følelsene og tårene prester på. Det var stort, han var høyt oppe og svært fornøyd.

Men da han ble intervjuet på NRK, måtte han bare gi et stikk til ekspertkommentator Torgeir Bjørn.

Han hadde under det første NM-gullet sagt at prestasjonen ikke var topp internasjonalt, at det bare var en middels prestasjon. Det hadde Iversen fått med seg.

– Torgeir Bjørn får si hva han vil om at dette bare er middels. Jeg syntes det var bra, sa trønderen til NRK.

Han likte ikke helt kommentaren på 15 km klassisk på Grova stadion om at innsatsen ikke ville holde til å hevde seg internasjonalt. Iversen selv mener at det han holder på med er på et høyt nivå. Da han spurtet fra Sjur Røthe og Martin Johnsrud Sundby i skiathlon, viste han klasse.

Utnevner Iversen til konge

NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn sa dette om NM-gullvinneren etter lørdagens renn:

– Jeg har skrytt av ham i hele dag. Han var konge av Meråker. Det var en maktdemonstrasjon. Han ga ikke utholdenhetsspesialistene noen mulighet til å gå fra.

– Hva mener du om stikket?

– Jeg tror vi er ganske enige. Poenget mitt torsdag var at det var et bra løp, men på 15 km må han gå fortere i VM. Han må løfte seg, og det tror jeg at han vil gjøre. Sånn sett kan han ende med å gå alle VM-øvelsene bortsett fra femmila, sier Bjørn.

Fire km fra huset sitt

Iversen er, sammen med Johannes Høsflot Klæbo, den som har en skikkelig, internasjonal spurt. Denne gangen ble imidlertid Klæbo bare nummer 14. Han hadde ingen god dag.

Men Iversen, som bor få km unna stradion, var på hugget, og som han selv sa: Lettrørt.

For han trengte god tid for seg selv i teltet da han hadde gått i mål. Han måtte kjenne på følelsene som fortalte at dette var stort.

– Det største jeg har gjort noen gang, fortalte han.