Fortalte sine nærmeste at han skulle legge opp. Nå er «syndebukken» blant verdens beste skiløpere.

GRANÅSEN: Han gikk i ensom majestet i mål foran det øredøvende Granåsen-publikumet. Pål Golberg strakk armene i været og la seg ned i snøen med hendene foran ansiktet, mens tårene trillet. I norsk-svenske Ski Tour, mot verdens beste utøvere, gikk 29-åringen helt til topps sammenlagt etter seks renn.

– Det er vanskelig å beskrive. Jeg tenker på familie, venner og alle som har stått opp for meg og gjort det de kan for at jeg skal lykkes med det jeg gjør. Det er det som gjør dette så stort, sa han tydelig rørt til Aftenposten.

Det måtte en russisk smørebom til, men da grep Golberg sjansen. Den norske 29-åringen var 34 sekunder bak Aleksandr Bolsjunov før avslutningsetappen, men hentet forspranget og rykket ifra da motstanderen slet.

Etter rennet avslørte Golberg en detalj. Da han sto side om side med Bolsjunov før start, hadde han sett at russeren hadde klisterski. Det viste seg å være en gedigen tabbe. Bolsjunov var så forbanna at han spjæret drakten sin i sinne etter rennet.

– Vi har samme skimerke, så jeg så hvilke ski han hadde. Jeg skulle gjerne sett at vi hadde hatt de samme skiene og kjempet på samme vilkår, men det er en del av gamet. Han gjorde et dårlig valg, konstaterte Golberg.

Pål Golberg Født: 16. juli 1990 (29 år) Fra: Gol i Hallingdal Klubb: Gol IL Meritter: Har vunnet seks verdenscuprenn. Vant Ski Tour 2020 sammenlagt.

Ski Tour sammenlagt etter seks av seks renn: 1. Pål Golberg 2. Simen Hegstad Krüger +0.29,1 3. Hans Christer Holund +0.30,1 4. Emil Iversen +0.32,3 5. Martin Løwstrøm Nyenget +0.32,9 6. Johannes Høsflot Klæbo +0.34,2 7. Aleksandr Bolsjunov +1.41

VM-fadesen

For alle som er opptatt av langrennssporten, har Golberg vært et kjent navn i lang tid. Det er derimot ikke seiere og jubel navnet hans har vært forbundet med.

Da han var kun 22 år, hadde han imponert med flere gode plasseringer i verdenscupen. Han ble belønnet med den eksklusive plassen på lagsprintlaget sammen med Petter Northug i Val di Fiemme-VM i 2013.

De aller fleste regnet med en norsk seier, men allerede i semifinalen sa det bom stopp for Golberg. Han gikk på en ordentlig smell i løpet og klarte aldri å hente seg inn igjen. Ord som «syndebukk» ble brukt. Russland tok gullet, foran Sverige. En gråtkvalt Golberg måtte svare for et samlet pressekorps på hva som gikk galt.

– Det har vært dype daler, erkjenner Golberg nå.

– Det kom til et punkt der jeg måtte avfinne meg med nivået jeg var på. Jeg måtte gjøre noe med innstillingen min, og det som er i hodet. Det å takle resultater på en bedre måte og ha en langsiktig plan, fortsetter han.

Holdt på å legge opp

Men nedturen stoppet ikke der. I 2016 ble han vraket på landslaget. Like før OL i 2018 fikk han vannkopper. Han klarte likevel å komme seg i god form, noe som resulterte i en fjerdeplass på sprinten. Etter mesterskapet viste han til flere gode resultater, men så fikk han nok et slag i trynet. Golberg hadde fått påvist kyssesyken og ble satt langt tilbake.

– Hvor nær var du å gi deg?

– Jeg har vært så nær at jeg har sagt til de nærmeste at nå kommer jeg til å gi meg. Det er jeg selvfølgelig glad for at jeg ikke gjorde, sier han.

Derfor betyr sammenlagtseieren i Ski Tour ekstra mye. Seieren kommer i tillegg på dagen, ett år og én dag, siden ble han far til en liten jente.

– Jeg skulle gjerne vært på bursdagsfeiring, men jeg får komme sterke tilbake, sier han.

Han mener farsrollen har gjort ham til en bedre skiløper.

– Det har endret seg til det bedre. Jeg har høyere oppturer og ikke så lave nedturer. Det er et veldig fint liv, forteller han og smiler.

Hylles av lagkameratene

Lagkameratene sto i kø for å gratulere Golberg etter seieren. Etter målgang ble han omfavnet.

– Det er dritkult. Han er en kjempegod kompis. Han er veldig god på ski nå og veldig komplett. Jeg synes det er fortjent. Han har levert mange gode skirenn. Det er veldig imponerende, sier Emil Iversen, som hadde søndagens beste langrennstid og vant rennet i Granåsen.

– Det er veldig artig at Pål vinner. Det er veldig fortjent, sier Johannes Høsflot Klæbo.

Sjur Røthe, som skuffet måtte innse at fjerdeplassen sammenlagt ble til en niendeplass, mener Golberg er blitt mye roligere med tiden.

– Han har vært en type som alltid har hatt et ekstremt konkurranseinstinkt. Han har fått funnet en balanse nå. Han har funnet mer roen både treningsmessig og på hjemmebane, sier Røthe.

Sprinttrener Arild Monsen, som har ansvaret for Golberg på landslaget, var også full av lovord.

– Det er noe med det å komme tilbake etter flere trøblete sesonger. Det er veldig hyggelig å se. Han er blitt rolig og avbalansert, sier treneren.