Fortsatt ingen avklaring om Northugs OL-plass

Anne-Lise (27) reiser årlig til den andre siden av jordkloden - for å klippe sau

Fylkesansatte bruker mye tid på vei til toget - her er forslaget til en løsning

Trondheim må satse mot et nytt tusenårsjubileum

– Flere drept i tyrkisk angrep mot på kurdisk by i Syria

– Flere drept i tyrkisk angrep mot på kurdisk by i Syria

Saken oppdateres.

PLANICA: Det så unektelig bra ut med tanke på norsk OL-suksess etter sprinten i Planica lørdag.

Johannes Høsflot Klæbo var like suveren som han pleier, og Emil Iversen imponerte stort og tok en sterk annenplass.

Eirik Brandsdal gikk i tillegg bra helt til han fikk det tungt i finalen, og trener Monsen bekreftet etter løpet at også han ligger godt an til å få gå i OL.

– Iversen la inn en meget god søknad, det gjorde også Brandsdal. De som var i finalen i dag, selvfølgelig kan vi se dem i OL.

Til tross for at Petter Northug er syk og dermed ikke fikk gått i verken NM eller Planica, har landslagssjef Vidar Løfshus holdt døren på gløtt med tanke på en plass som reserve i OL-troppen.

– Jeg har ikke noe Northug-svar i dag. Han er iallfall ikke blant de fire som skal gå sprint, men om han skal i troppen har jeg ikke noe svar på, sier Monsen etter sprinten.

Det er også høyst usikkert hva Northug tenker om en eventuell plass som reserve i et OL.

Frykter fall ødela for OL

Monsen sier videre at sprintgutta vil får svar i løpet av helgen på hvordan OL-uttaket blir.

Både Pål Golberg og Sondre Turvoll Fossli røk ut i semifinalen, sistnevnte etter å ha falt.

– Følelsen nå er litt kjip. Dette var egentlig det viktigste rennet jeg har gått i karrièren, med tanke på å komme meg til OL. Å dra med seg en OL-plass i svingen var litt kjedelig, sier Fossli etter målgang.

Han tok seg til finalen både på Beitostølen, i Ruka, på Lillehammer og i NM, men har aldri blitt bedre enn nummer fem. Han sliter med å prestere i finalene.

Golberg ble nummer to under åpningshelgen i Ruka i november. En pallplass i verdenscupen veier tungt, men siden den gang har han slitt med vannkopper og dermed ikke fått bevist at han fortsatt er i god form.

– Det kan vel virke sånn, var det eneste Monsen ville si på spørsmål om det er de to det nå står mellom.