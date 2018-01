Frykter OL uten Northug: – Det vil være uvanlig, trist og vemodig

Denne internasjonale spådommen kan vi like: Tidenes norske medaljefangst i OL

OL-toget med kurs for Sør-Korea er i ferd med å forlate perrongen, uten Petter Northug om bord. På nyttårsaften ga landslagsledelsen skikongen tre muligheter til å bevise at han er god nok til en plass på flyet til OL. Han misbrukte sjansen i Piteå, og nå ser det ut som en forkjølelse gjør at sjanse nummer to også ryker.

Da gjenstår det bare en mulighet, nemlig å prestere på høyt nivå når verdenscupen reiser til Planica i Slovenia. Dersom han ikke får et godt resultat der, henger OL-drømmen i en svært tynn tråd. Det blir et tungt slag i ansiktet på mannen som har 15 VM- og OL-gull i premieskapet.

– Et OL uten Petter Northug vil være uvanlig, trist og vemodig. Det er trist å se at en skikonge er så langt unna det vi vet han er god for, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

NRK-kommentator Jann Post mener at sjansen for å se Northug i OL er til stede, til tross for NM-frafallet.

– Det er ikke gunstig for OL-uttaket neste helg. Sjansene hans er ikke akkurat forbedret. Men det er like åpent som før. I fjor var han ikke i spesielt god form, men tok seg til VM-finalen i sprint. Han kan fortsatt klare det i Planica, mener Post.

Han vil ikke utelukke at Northug klarer å kare til seg en OL-billett, selv uten NM-deltagelse.

– Jeg kommer ikke til å avskrive Northug før siste renn. Jeg vet hva han kan dra opp av hatten, sier Post.

Dersom hele NM ryker, tror Bjørn at kravene til prestasjonen i Planica heves.

– Før NM-frafallet ble det sagt at han måtte være i finalen i sprinten i NM og i Planica. Uten NM tror jeg han er nødt til å havne på pallen i Planica for å bli tatt ut til OL. Presset øker, og han er nødt til å vise noe av gammel storhet. Det har han ikke gjort så langt i vinter, sier Bjørn.

– Bør satse alt på ett kort

Bjørn mener at Northug beste sjanse var på sprinten, og da var NM-sprinten svært viktig. Nå mener han at Northug bør satse alt på ett kort, nemlig sprinten i Planica.

– Han kan jo vise noe på distanserenn, men det er høyst usikkert om han stiller på skiathlon i helgen. Der skal jo de største stjernene, minus Klæbo gå, så det hadde vært en fin målestokk. Men det er ingenting som tyder på at han hadde klart å følge med farten til de beste der, mener Bjørn.

Jann Post tror at dårlige prestasjoner av flere av de OL-aktuelle løperne kan gi Northug en sjanse.

– Han får vel en sjanse til å vise seg frem på 15 kilometeren også. Den kan bli en fin helg for ham, hvis han er i draget. Grunnen til at døren fortsatt er åpen, er at det er en del løpere som ikke har overbevist denne sesongen, sier Post. Også på sprintlaget er det fortsatt plass.

– Det er vidåpent bak Klæbo. Det er nok ti mann som drømmer om å ta seg til OL, sier Post.

– Tar en dag av gangen

Landslagssjef Vidar Løfshus har ikke besvart våre henvendelser onsdag morgen, men sier til NRK at det begynner å haste for Northug.

– Dette bedrer ikke mulighetene hans, i hvert fall. Han har bare 10 dager igjen, så det begynner å haste noe voldsomt. Verdenscup teller mer enn NM, men vi har sagt at med tanke på sprint er NM et uttaksrenn, sier landslagssjef Vidar Løfshus til NRK.

Northugs trener Stig Rune Kveen holder døren på gløtt for at han kan prøve seg på et distanserenn i NM.

– Han tar nå en dag av gangen og holder mulighetene åpne for å gå renn senere i NM, om helsen hans blir bedre, sier Northugs trener Stig Rune Kveen.

Verdenscupen i Planica skal fortsatt være aktuell for den norske skistjernen.

– Det er fortsatt aktuelt hvis forkjølelsen slipper fort, og han får trent noen dager før verdenscupen, sier Kveen.

Teamet rundt Petter Northug begynner selv å innse at OL kan ryke for skistjernen.

– Dessverre ser vi at Northug står igjen med få muligheter til å få vist seg frem, og liten sjanse til å få kvalifisert seg til OL, sier Kveen til Northugs egen tv-kanal.

Northugs sesong har så langt vist få lysglimt. Han sto over sesongåpningen på Beitostølen på grunn av sykdom. Da han fikk sjansen i verdenscupen i Lillehammer røk han ut i sprintprologen og reiste hjem. Da han endelig skulle få vist seg i skandinavisk cup i Piteå, havnet han til slutt langt bak teten på tremila, og havnet på 48. plass.