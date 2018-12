Gikk første renn siden søsterens dødsfall: – Jeg er ekstremt stolt

Saken oppdateres.

I sommer opplevde landslagsløper Mari Eide søsteren Ida Eides bortgang. Lørdag var hun tilbake i verdenscupsirkuset.

Rent sportslig ble ikke comebacket en opptur for Mari Eide. Tiden på sprintprologen i Davos var ikke nok til å gå videre.

Likevel var rennet uansett en opptur for 29-åringen.

– Jeg er ekstremt stolt av det jeg har gjort, at jeg stiller på start og gjennomfører planen min for å løse løpet, sier Eide.

«Startnummeret har vært som en vektvest»

Søsteren Ida Eide gikk bort i september. Hun fikk hjertestans under et mosjonsløp.

De påfølgende månedene har selvfølgelig vært beinharde for Mari Eide. Hun har funnet et fristed i treningen. Men konkurranser har vært et nytt, vanskelig steg. Derfor sesongdebuterte hun først i Davos lørdag. Til TV 2 forteller hun at startnummeret har «vært som en vektvest».

– Det er en lettelse nå, sier Eide etter målgang.

Situasjonen tatt i betraktning er ikke Eide altfor opptatt av resultatmål i VM-sesongen.

– Det var brutalt å starte med et verdenscuprenn. Dette er en prolog jeg vanligvis ikke liker. Jeg har mye å jobbe videre med, sier Eide.

– Jeg tror de som kjenner meg og høsten jeg har vært gjennom, forstår at alt er en seier i dag.

Fem norske videre

Blant Eides støttespillere er lagvenninnene på landslaget. Eide kan glede seg over at det norske laget hevdet seg bra på prologen.

Følgende løpere gikk videre til kvartfinalen: Ingvild Flugstad Østberg, Maiken Caspersen Falla, Kathrine Harsem, Lotte Udnes Weng og Tiril Udnes Weng.

Sistnevnte ble best av de norske på en sjetteplass. Best av samtlige var amerikaneren Sophie Caldwell. Hun vant 62 hundredeler foran Maja Dahlqvist.