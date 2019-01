Gråtende Weng frykter at Tour de Ski er over etter dette fallet

Nå: Over 50 evakuert etter storbrann på Voss

Saken oppdateres.

VAL MÜSTAIR: En gråtende Heidi Weng møtte pressen med tydelige smerter i hånden etter at hun ble slått ut av kvartfinalen i sprinten 1. nyttårsdag.

I den siste svingen før oppløpet falt hun og kolliderte med hjemmenasjonens Laurien van der Graaff. Begge to havnet i snøen, og måtte dermed se et avansement glippe.

Weng gikk i mål 19 sekunder bak vinneren, men det er langt fra det alvorligste med hendelsen. Hun hadde tydelige smerter i en av hånden, og frykter at det kan være slutten på Tour de Ski for denne gang.

– Jeg vet ikke hva som skjedde. Vi hadde stor fart, og det gikk ikke bra da vi var to i svingen. Men jeg håper det blir bedre og at det går over. Akkurat nå er jeg veldig lei meg, og håper jeg får fortsette, sier Weng til TV 2.

Hun har allerede vært til undersøkelse hos den norske legen, og tror ikke at det er brudd i hånden.

– Det gjør vondt og hånden er hoven, men legen sier at det kan gå ned. Om det ikke gjør det får vi ta røntgen og se. Jeg håper den ikke er brukket, men jeg skal stille til start selv om den er det, sier hun.

Weng vant Tour de Ski sammenlagt både i fjor og forfjor.