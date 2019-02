Kowalczyk gjør comeback i VM

Saken oppdateres.

Det bekrefter hun på sin twitterkonto. Den polske skistjernen bekrefter at hun stiller til start både på stafetten og lagsprinten i Seefeld.

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

36-åringen har ikke gått verdenscuprenn siden hun ble nummer åtte på 10-kilometeren i klassisk stil i Planica i januar i fjor. Hun deltok samtidig i Pyeongchang-OL, der 14.-plass på tremila ble beste resultat.

LEST DENNE? Denne meldingen gjør at svenskene tror på langrennsgull igjen

I etterkant av vinterlekene i Sør-Korea sa veteranen at hun ikke kom til å gå flere renn i verdenscupen. Derfor kommer det som en overraskelse for mange at Kowalczyk nå melder at hun vil delta i VM i Seefeld.

Den polske langrennsprofilen har samtidig gått flere renn i Ski Classics denne sesongen. I Kaiser Maximilian Lauf endte Kowalczyk på tredjeplass, mens det ble femteplass i Marcialonga nylig.

I 2017 gikk hun til topps i Birkebeinerrennet.

Kowalczyk har hatt flere feider i skisporet mot blant andre Therese Johaug og Marit Bjørgen. Hun har blant annet to OL-gull og to VM-gull i karrieren.

OL-gullene kom på tremila i Vancouver i 2010 og på 10 kilometer klassisk i Sotsji fire år seinere. I 2009 ble det to VM-gull i Liberec.

(©NTB)