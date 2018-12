Har ikke gitt opp Tour de Ski for Northug: – Helgens renn avgjør alt

Nytt vedtak: Åpner for at store utbyggingsområder i Trondheim settes på vent

Saken oppdateres.

Sjefen for sprintlandslaget, Arild Monsen, er treneren som har ansvar for Petter Northug. Nå konstaterer han at mannen som en gang var verdenseneren i langrenn, gjør fremskritt. Men om det er nok fremskritt til at det blir snakk om å reise til Tour de Ski i romjulen, er det fortsatt for tidlig å si.

På ski igjen

Til helgen skal Petter Northug konkurrere igjen for første gang siden han gikk Norgescup på Gålå for drøye to uker siden. Han kommer til å stille på minst to distanser i Scandinavian Cup i svenske Østersund. Fredag går han sprint i klassisk. Lørdag er det snakk om å gå 15 kilometer klassisk.

– Så får vi ta en vurdering om han skal gå 15 kilometer fristil på søndag, sier trener Arild Monsen.

– Er han fortsatt aktuell for en start i Tour de Ski?

– Det vil være helt avgjørende hva han får til i Østersund. De resultatene blir vurdert, og da må han ha bra resultater. Hvis ikke er det ikke noe å snakke om lenger. Tour de Ski blir uaktuelt.

– Du snakker jo jevnlig med ham. Hvordan går det med treningsarbeidet?

– Jeg bruker enkle ord her: Det går greit. Men han har jo ingen måling mot andre siden han gikk Norgescup på Gålå. Han trener jevnt. Noen dager trener han hardt og andre dager trener han ikke. Han responderer litt opp og ned på treningene. Han er målbevisst og samtidig realistisk. Han trenger tid, og han tror ikke at han ennå er i toppform i Østersund til helgen. Absolutt ikke. Han håper at det skal være fremgang.

En uke unna uttak

Nå er det slett ikke noe unikt at han er usikker på om en løper er klar til en konkurranse som starter først om tre uker. Monsen har heller ikke tatt ut andre løpere fra sprintlandslaget til Tour de Ski.

Det kommer to sprinter i starten av Tour de Ski.

– Vi kommer til å sende minst to og maksimalt fire sprintere til Tour de Ski. Hvem det blir avgjør vi etter kommende helg og sprinten i Davos. Avgjørende er prestasjonene på Lillehammer og i Davos, sier Monsen.

Allroundlandslaget har ennå ikke tatt noen avgjørelse for hvem som kommer til å gå den knalltøffe touren rundt nyttår.

– Alle løperne er aktuelle, men det blir ingen uttak før etter at vi har gått i Davos, sier trener for allroundlandslaget Eirik Myhr Nossum.

Langrennsfolket for nesten to ukers konkurranseopphold mellom Davos-helgen og starten på Tour de Ski. En del av de norske løperne vil bli igjen i Davos og benytte anledningen til trening i høyden.