«Heller ikke landslagssjefen virker særlig overbevist»

Vålerenga slo erkerivalen for første gang på over to år

Saken oppdateres.

OSLO: To år er gått siden ledere fra skiforbundet og skikretser var samlet på Scandic-hotellet på Helsfyr i Oslo for å prate om krisesituasjonen i norsk langrenn. Diskusjonen rundt astmamedisinbruken var da på sitt heteste, kort tid etter at dopingsakene til Therese Johaug og Martin Johnsrud Sundby var blitt kjent. Omdømmet stupte, og troverdigheten til nasjonalsporten ble satt på prøve.

I dette møtet for to år siden sa langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad at Norge skulle være ydmyke og stå med lua i hånda under verdenscuppremieren i Kuusamo.

Agendaen er en annen nå.

Nå er toppene i Ski-Norge samlet på ny, på samme sted, i forbindelse med skiforbundets høstmøte. Stormen rundt norsk langrenn har lagt seg, situasjonen er normalisert og diskusjonene handler om det de normalt gjør på denne tiden av året: Uttakskriterier, trening og sesongplanlegging. I tillegg dukket Petter Northugs navn opp da landslagssjef Vidar Løfshus fredag kveld fortalte om nå-situasjonen for nasjonens beste langrennsløpere.

Det spørsmålet folk flest interesserer seg for er hvordan det står til med Northug. Er han ferdig? Kommer han tilbake? Har han trent godt nok?

Etter at selvbiografien hans ble sluppet denne uken, ble temaet aktualisert. Northug snakker åpent om endringen i hele sitt tankesett etter Oslo-VM i 2011. Min tolkning av boka er at 32-åringen ikke lenger har den ekstreme motivasjonen som gjorde ham til verdens beste, og som han fant igjen før Falun-VM i 2015.

– Det er veldig spennende med Petter tilbake på laget, sa Vidar Løfshus til de drøyt femti fremmøtte på Helsfyr.

– Jeg håper selvsagt at prosjektet skal gå bra, men jeg garanterer ingenting, fortsatte landslagssjefen og høstet latter fra tilhørerne.

Måten han sier det på tyder på at heller ikke Løfshus virker særlig overbevist om at Northugs landslagscomeback vil gi nye medaljer i Seefeld. Han oppsummerer de siste Northug-månedene slik:

– Han har trent bra i sommer, men det har vært mange skjær i sjøen utover høsten, mange avbrekk. Antageligvis har han hatt en periode der han har trent litt dårligere og ikke opp mot standarden. Da blir han mer sårbar i sykdomsperiodene.

Northug er ikke blant de ni løperne som er forhåndsuttatt til verdenscupåpningen i Kuusamo. Helga etter er det verdenscup på Lillehammer. Første øvelse der er sprint i fristil, samme øvelse som i VM. Slik det ser ut nå, er Northug heller ikke bankers på Lillehammer-laget.

En god sprint på Lillehammer ville ha gitt Northug ro med tanke på VM-uttaket, men mye tyder på at konkurransen kommer for tidlig. Med de problemene han har hatt de siste månedene tror jeg ikke vi skal forvente noe som helst fra Northug før jul.

Til forskjell fra i fjor, da han ble vraket, lover Løfshus at veien til Tour de Ski blir enklere nå som Northug er en del av landslaget. Mye tyder på at nettopp Tour de Ski blir helt avgjørende. Får Northug trent godt frem mot nyttår og er rustet til å bruke touren på samme måte som han har gjort i de sesongene han har lyktes i mesterskap, vil det være hans vei inn på VM-laget.

Klaffer alt, vil han stå på startstreken under VM-sprinten i Seefeld torsdag 21. februar. Å tro at han kommer til å delta på flere øvelser virker i dag urealistisk.

Nettopp de lave forventningene og dystre spådommene kan være med på å vekke Northug. Han er i ferd med å få en helt spesiell outsider-rolle, nærmest som en avskrevet skipensjonist. I dette ligger det et håp. Tidligere i karrieren har han utnyttet den posisjonen maksimalt.

Bedre enn noen annen langrennsløper har Northug vært i stand til å slå tilbake når alle rundt har mistet troen.