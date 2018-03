Hevder Coop blir sponsor for langrennslandslaget

Bypåske? Her er 9 ting som skjer i Trondheim i helga

Saken oppdateres.

Coop bekrefter til TV 2 at de er i samtaler om å bli sponsor for de norske langrennslandslagene.

Det betyr at sponsoren gjennom ti år, Spar, er på vei ut av dørene.

– Jeg kan bekrefte at vi ikke fornyer avtalene hverken for Spar eller Ali. Og det synes jeg personlig er litt leit, sier Torbjørn Johannson, en av eierne i Norgesgruppen.

Johannson sier til kanalen at de var i realiteten enige om å videreføre samarbeidet, men hevder at Skiforbundet snudde. Norgesgruppen ønsket i utgangspunktet å være med til VM i Seefeld, med opsjon på forlenging.

Coop sier at det er aktuelt med sponsing fordi det er en folkesport, at landslagene får mye oppmerksomhet, og at det er god rekruttering.

Kommunikasjonsdirektør i Coop, Bjørn Takle Friis, sier at avtalen de har med Petter Northug ikke har noe med sponsingen av landslaget å gjøre. Ifølge TV 2 vil den nye avtalen presenteres i midten av april.

TV 2 har ikke fått kontakt med kommersiell leder i langrennsavdelingen i Skiforbundet, Bernt Halvard Olderskog.