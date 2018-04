Hevder Hetland ikke får fortsette – blir erstattet av Northugs tidligere trener

- Han føler ikke at han får betalt for innsatsen han legger ned

Følelsesladd for storebror Svendsen: - Så at han var noe «helt spesielt» for 18 år siden

For 13 år siden irriterte han på seg Northug. Nå er Svendsen-eventyret over.

- Han føler ikke at han får betalt for innsatsen han legger ned

Saken oppdateres.

Kanalen hevder å ha kilder som sier at Tor Arne Hetland er ferdig i jobben og at han vil gå over i en rolle som koordinator for landslagene.

Myhr Nossum er i dag Hetlands assistenttrener og var Petter Northugs trener frem mot Sotsji-OL i 2014.

Adresseavisens kommentator, Birger Løfaldli skrev søndag at Hetland trolig ville miste jobben som hovedtrener og det hadde oppstått en floke mellom enkelte løpere og treneren som fremsto uløselig.

«Det skal handle om kommunikasjon og lederstil. Slik jeg forstår det, er det tegn til at landslagstreneren har «mistet garderoben», et uttrykt som blir brukt på fotballspråket. I slike tilfeller er det ingen vei tilbake. Da må treneren gå», skrev Løfaldli.

Løfshus: – Vi jobber med trenerkabalen

Det var VG som først meldte at det skal være misnøye med Hetlands lederstil i løpergruppen.

Adresseavisen var mandag i kontakt med langrennssjef Vidar Løfshus med spørsmål om trenerkabalen.

Hetland har kontrakt ut neste sesong, mens Myhr Nossums kontrakt går ut nå etter sesongen som akkurat er avsluttet.

Det gjør også kontrakten til Arild Monsen som trener mennenes sprintlag, samt kvinnetrenerne Roar Hjelmeset og Sjur Ole Svarstad.

– Vi jobber nå for full maskin med tanke på trenerkabalen og oppsummering av evalueringer. Vi trenger april og litt av mai for å finne riktige og gode løsninger i et perspektiv både på kort og lang sikt, opplyser sportssjef Vidar Løfshus i en SMS til Adresseavisen mandag formiddag.

Han vil ikke kommentere kritikken som er fremkommet mot Hetland.

– Jeg har ingen kommentarer utover det som er blitt sagt i Alta, skriver Løfshus.

Hetland har ett år igjen av kontrakten sin. Rett før NM sa han dette:

– Det er tida for å tenke seg om, til å snu på steiner og legge nye planer. Jeg har drømmejobben og har vært med det norske herrelaget i tre år. Det har vært veldig gode år, og det er ikke vanskelig å motivere seg for det som kommer, sa Hetland. Samtidig var han klar på at ukene som kommer skal brukes til å tenke seg litt om og få ting litt på avstand.

– Vi skal tenke oss nøye om, sa Hetland til Adresseavisen.