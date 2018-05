Hevder Northugs tidligere trener tar over langrennsherrene

Nå har meteorologene endret varselet for 17. mai. Det er en endring du kommer til å rope hurra for.

Saken oppdateres.

Etter at Tor Arne Hetland ikke fikk fortsette som hovedtrener for det norske allroundlandslaget i langrenn etter sesongslutt, har stillingen stått ledig. Men nå har sportssjefen for langrenn, Vidar Løfshus, klar en ny mann i stillingen.

Ifølge NTB blir det Eirik Myhr Nossum som tar over. Nossum har vært assistent under Tor Arne Hetland i de to siste sesongene. Dermed ender kabalen med at Nossum rykker opp som sjeftrener, og stillingen som Nossums assistent lyses ut.

Nossums navn dukket tidlig opp som en mulig erstatter for Hetland, og han la selv ikke skjul på at han hadde ambisjoner.

– Jeg har sagt at én av mine ambisjoner i mitt trenervirke er å en gang være hovedtrener for et lag. Samtidig er jeg ydmyk i forhold til at det finnes mange fryktelig gode trenere. Jeg har også trivdes veldig godt i den rollen jeg har hatt. Men sagt på en annen måte, søker jeg på stillingen, sa trønderen i et intervju med NTB 24. april.

Den nye hovedtreneren blir presentert i formiddag.