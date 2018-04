Hjelmeset tar maks ett år til som landslagstrener

Roma-fans stormet pub: To menn pågrepet for drapsforsøk før Liverpool-kampen

Saken oppdateres.

Det jobbes på høygir med trenersituasjonen i norsk langrenn om dagen. Tor Arne Hetland skal erstattes som trener for de mannlige allrounderne, og på kvinnesiden er heller ingenting avklart foran den kommende VM-sesongen.

Sikkert er det at Sjur Ole Svarstad gir seg som assisterende landslagstrener, og hovedtrener Roar Hjelmeset sitter også på kontrakt som utløper ved utgangen av mai.

Nordfjordingen har vært i tenkeboksen en lang stund, og har signalisert at han vurderer å gi seg. Gjør han det, må landslagssjef Vidar Løfshus finne ikke mindre enn to nye trenere på kvinnesiden foran neste sesong.

Til NTB sier Hjelmeset nå at han ikke er helt avvisende til å fortsette, men at mye handler om det totale bildet og hvilken løsning Løfshus kommer opp med for laget.

– Jeg har snakket litt med Vidar, og han står for så vidt fritt til å gjøre hva han vil. Får han inn to nye nå, som er ivrige på å fortsette med norsk damelangrenn i mange år framover, skal ikke jeg være den som står i veien, sier Hjelmeset.

Maks ett år til

Nordfjordingen innser samtidig at det ikke er helt enkelt å skulle finne to nye trenere på kort tid.

– Nå må han først finne en person som skal erstatte Sjur Ole, så får vi se hvem det blir, og deretter må vi prøve å finne et opplegg som fungerer for jentene, sier Hjelmeset.

Han er samtidig rask med å tilføye:

– Men det er helt klart at vi er inne i en overgangsfase med hensyn til meg. Om den blir på én måned eller ett år, får vi se.

– Men du stiller deg til disposisjon for å ta ett år til dersom Løfshus ønsker det?

– Ja, men det kommer litt an på hvordan det året blir. Jeg er på en måte åpen for flere ting. Jeg har gitt litt beskjed om at jeg på vinterstid kanskje må redusere noen døgn og litt reising, så spørs det hvordan han vil løse det, sier Hjelmeset.

Skulle han ende med å takke ja til en ny avtale, er det kun snakk om ett siste år i jobben. Neste sommer må en erstatter på plass.

– Ja, det er snakk om ett år. Maks, sier Hjelmeset.

Åpner for comeback

40-åringen er også opptatt av å gi seg mens stemningen er god og konfliktnivået lavt.

– Hvis jeg slutter nå, føler jeg at ting er bra og fungerer fint. Da kan det alltids være en mulighet å komme inn igjen etter to eller tre år. Det er ikke like sikkert at det vil gå dersom jeg fortsetter ett år til og ting går dårligere, sier han.

Hjelmeset har hatt hovedansvaret for verdens beste kvinnelige langrennslandslag siden 2016 og har hatt stor suksess i jobben.

