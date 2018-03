Sveriges hjemmehåp var på vei mot seier. Så gikk det galt: - Det er trist å se

Saken oppdateres.

FALUN/TRONDHEIM: Det ble stor dramatikk på 15-kilometeren i Falun da hjemmehåpet Calle Halfvarsson ledet foran russiske Aleksandr Bolsjunov inn på oppløpet. På sin 29-årsdag så Halfvarsson ut til å gå mot en av sine største triumfer.

Men i den siste svingen før oppløpet gjorde svensken en stor taktisk feil og slapp russeren forbi. Bolsjunov vant spurten og henviste Halfvarsson til andreplass.

– Det er trist å se at han gir fra seg seieren slik, sa NRK-kommentator Jann Post.

– Jeg visste at jeg måtte ligge langt fram i siste sprintbakke for å ha mulighet. Men Jeg hadde brukt litt for mye krefter, derfor ble det for tøft på slutten, sa Halfvarsson til SVT like etter målgang.

Italienske Francesco De Fabiani ble nummer tre og Aleksej Poltoranin fra Kasakhstan nummer fire.

Martin Johnsrud Sundby, Niklas Dyrhaug og Sjur Røthe kom i mål som nummer åtte, ni og ti og ble de beste norske.

15 km klassisk menn, lørdag: Verdenscupfinale langrenn i Falun, Sverige lørdag, fellesstart klassisk, 2. del av minitouren: 1) Alexander Bolsjunov, Russland 36.59,8, 2) Calle Halfvarsson, Sverige 0.01,3 min. bak, 3) Francesco De Fabiani, Italia 0.03,1, 4) Aleksej Poltoranin, Kasakhstan 0.03,7, 5) Aleksej Tsjervotkin, Russland 0.05,2, 6) Dario Cologna, Sveits 0.05,6, 7) Federico Pellegrino, Italia 0.05,6, 8) Martin Johnsrud Sundby, Norge 0.06,3, 9) Niklas Dyrhaug, Norge 0.06,3, 10) Sjur Røthe, Norge 0.06,4. Øvrige norske: 14) Didrik Tønseth 0.07,3, 15) Hans Christer Holund 0.07,7, 22) Johannes Høsflot Kæbo, 0.13,6, 30) Simen Hegstad Krüger 0.30,1, 31) Emil Iversen 0.31,8, 35) Sindre Bjørnestad Skar 0.54,1, 47) Eirik Brandsdal 1.32,6.

Minitouren i Falun markerer verdenscupavslutningen i langrenn. Touren avsluttes med jaktstart på søndag.

Johannes Høsflot Klæbo ligger svært godt an til å vinne verdenscupensammenlagt, men på lørdagens 15-kilometer havnet den unge trønderen langt bak de beste og endte som nummer 22.

Svært mye skal gå galt i søndagens jaktstart for at sammenlagtseieren skal ryke for Klæbo. Det er bare Martin Johnsrud Sundby og Dario Cologna som har et teoretisk håp om å ta igjen 21-åringen.

Halfvarsson strakk feltet

Løperne gikk i et stort samlet felt i den første delen av 15-kilometeren. Bolsjunov var en av dem som yppet seg og tok 15 bonussekunder i den første spurten etter 4,5 km. Deretter dro Halfvarsson opp tempoet, men Klæbo hang fortsatt godt med da svensken prøvde å strekke feltet.

Etter halvgått løp ledet Halfvarsson foran Aleksej Tsjervotkin, Alex Harvey, Sundby, Iversen og De Fabiani.

Flere av russerne yppet seg, og Bolsjunov tok 15 poeng i den neste spurten. Han ledet på dette tidspunkt minitouren i Falun, samtidig som Klæbo var iferd med å bli hektet av.

Halfvarsson så ut til å stikke fra i de siste bakkene inn mot mål, men Bolsjunov hang på, og inn mot oppløpet handlet det kun de to løperne. Bolsjunov utnyttet at Halfvarsson klønet det til og tok seieren.

Leder minitouren

Bolsjunov hadde en superdag lørdag og tok full pott (45) i jakten på bonussekunder. Dermed tok han over ledelsen i minitouren i Falun. Russeren var bak Johannes Høsflot Klæbo med 15,6 sekunder før rennet.

Klæbos håp om en sammenlagtseier i Falun-touren henger i en tynn tråd. Verdenscuplederen endte 13,6 sekunder bak Bolsjunov.

Vinneren av etappene får 50 poeng i sammendraget, mens vinneren av touren får 200 poeng for totalseieren.