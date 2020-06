«Høydedyrene» Johaug og Østberg: Reiser så fort de får lov

Foreldre bekymrer seg for vold, trusler og fraværende voksne i barnehage i Trondheim

HOLMENKOLLEN: Ingvild Flugstad Østberg er tilbake. Tilbake i Kollen på samling i solskinn sammen med sin beste langrennsvenninne, Therese Johaug. Disse to veteranene på det norske landslaget er to som også holder på gamle vaner. De trenger høydetrening. Lange opphold mellom 1500 og 2000 meter over havet.

Det blir det ingenting av.

370 meter over havet i Kollen teller ikke som høydetrening. Men slik blir det.

Egentlig skulle de ha vært i gang med pakkingen til sitt årlige private høydeopphold i Aspen i Colorado. Det er avlyst med tungt hjerte. De har vært der i flere år, trives og har fått gode venner i området. Det blir heller ikke noe av høydesamlingen i Pyreneene i september. Det er ikke sikkert det blir noe i Livigno eller Val Senales i oktober heller.

Såfremt hun får lov

– Det er viktigere ting i verden om dagen enn langrenn. Jeg velger å ikke ha noe fokus på at vi går glipp av høydetrening. Men jeg vet at den dagen de slipper litt opp på det, så kommer jeg til å pakke og dra. Såfremt jeg får lov, sier Therese Johaug.

Høydetrening Er en samlebetegnelse på trening i lengre perioder i høyder med lavere trykk enn ved havoverflaten. Jo flere høydemeter over havet, desto lavere trykk.

Vedvarende trening i høyden fører til at beinmargen produserer flere røde blodceller. Disse øker blodets evne til å føre oksygen ut i kroppen.

Idrettsutøvere bruker høydetrening for å øke antallet røde blodceller og dermed være i stand til, på naturlig måte, øke det maksimale oksygenopptaket.

Et standard høydeopplegg hver sesong for Østberg og Johaug består av tre treukers opphold i høyden før sesongstart, ett opphold i Davos-området før Tour de Ski og gjerne ett opphold i høyden i januar i mesterskapssesonger.

Høydetrening er også viktig for langrennsløperne med tanke på OL i Beijing i 2022. Konkurransene går på 1700–1800 meters høyde. Høydeforberedelsene skulle startet for fullt denne sesongen.

Sognefjellet og Skjolden

Både Johaug og Østberg innser at det ikke er noen som helst grunn til å sørge over at koronaepidemien endrer deres planer.

– Mulighetene til å reise er ikke der. Da er det bare å unngå og irritere seg. Jeg reiser heller til Sognefjellet for å gå på ski i juli, og så kommer jeg til å være i Skjolden og få den type terreng som vi har i Aspen og i Livigno. Du har ikke høyden, men andre treningsomgivelser, sier Johaug.

Frisk og snart rask

Østberg og Johaug er hjertens enige om at det ikke er noen grunn til å grave seg ned i tvil og fortvilelse på grunn av endret opplegg. Men også Østberg er klar på at hun har full beredskap på pakking av bag med treningstøy.

– Jeg er med hvis Therese drar. Vi må få ting til å passe, men jeg mener at det er viktig med høydetrening. Vi har gjort dette siden vi var 18–19 år gamle og vet at det er bra. Men samtidig tenker jeg ikke på at det er krise hvis vi ikke får det til. Da har du tapt før du starter, sier Østberg som var tilbake på samling etter bruddet i hælen som hun pådro seg i Lahti i vinter.

– Snart frisk og rask, er hennes skademelding.

Trener Ole Morten Iversen mener at det ikke er noen som helst grunn til å svartmale situasjonen.

– Jeg er jo veldig glad for at Therese som er den som har vært ivrigst på høyde, er så avslappet på dette. Det gjør det mye lettere for oss trenerne.