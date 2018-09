Høyden har blitt heftig diskutert blant langrennsløperne: Flere fant ut at det ikke fungerte

Drømmestart for Norge: Har scoret to på seks minutter

LIVIGNO: Denne våren og sommeren har ett tema vært heftigere diskutert i langrennsleiren enn noe annet. Det handler om skal/skal ikke trene i høyden. Det endte med at 21 av 24 norske langrennsløpere på elitelandslagene dropper høyden. Men det har ikke skjedd uten at det har vært lange og stadig pågående diskusjoner.

Diskusjonen har fortsatt under landslagets samling i Livigno.

– Ja vi diskuterer mye, og vi er definitivt ikke alltid enige, sier ny landslagstrener Eirik Myhr Nossum til Aftenposten.

Negative erfaringer

Paradoksalt nok er denne samlingen på 1800 meters høyde, men det blir likevel ikke regnet som en høydesamling. Til det er den for kort til at det blir en klassisk høydeeffekt med økt antall røde blodlegemer.

Det er sådd en tvil om det i det hele tatt fungerer. En rekke hendelser de siste årene har ført til at tvilen har kommet krypende.

Simen Hegstad Krüger har prøvd høydetrening, men er overbevist om at han hverken blir dårligere eller bedre av å trene i høyden. Han kom hjem fra OL i Pyeongchang med tre gull.

– Med de erfaringene jeg har gjort meg, så vet jeg at det ikke vil ha noe å si for prestasjonene til vinteren.

Hans Christer Holund var på en tre uker lang høydesamling i fjor sommer. Han hadde bestemt seg på forhånd at han skulle gjøre alt riktig. Etter at han kom hjem til Norge, følte han at han hadde fått utført skikkelig treningsarbeid under høydeopphold.

– Da jeg kom hjem tok vi noen tester. Det viste seg at jeg var blitt dårligere, forteller Holund.

Emil Iversen har prøvd et høyderegime med tre uker lange opphold i høyden tidligere. I år er han tilbake til gammel oppskrift med kortere høydeopphold. Opphold som han selv mener ikke har noen effekt på blodmassen.

Suksessen til Johannes Høsflot Klæbo har også hatt en viss betydning.

– Han er kanskje den beste skiløperen vi har hatt noen gang, og han har aldri vært i høyden, sier Hans Christer Holund.

Forvirringen

Når forskningen i tillegg spriker i alle retninger ble det til at de norske langrennsløperne på allroundlandslaget skal trene på Sjusjøen i samme perioden som de siden tidlig 90-tall trente på 2700 meters høyde i Val Senales.

– Forvirret? Ja man kan bli ekstremt forvirret av slike ting som spriker i aller retninger, sier Emil Iversen.

Han som de fleste på landslaget har fått slått inn en kile av tvil i det som har vært en suksessoppskrift i norsk langrenn siden tidlig på 90-tallet. Det har handlet om lange opphold over 2000 meter. Men nå er ikke alt like klart lenger.

– Dette er noe som jeg kan sove lite på grunn av. Men det er også noe av det som jeg synes det er mest interessant å diskutere med løpere og andre trenere, sier hovedtrener allroundlandslaget Eirik Myhr Nossum.

Han er klar på at det viktigste har vært å få trent godt.

– Det trenger du ikke å reise til høyden for å gjøre. Derfor falt vi ned på en slags mellomløsning. Det er ikke nødvendig med høydeopphold for å konkurrere på den høyden vi skal konkurrere på i Seefeld i februar, sier Eirik Myhre Nossum.

Han er klar på at denne sesongen og ikke minst den neste sesongen, blir svært viktig læring for norsk langrenn.

– I år har det vært viktig å holde laget samlet og da landet vi på dette, og jeg er sikker på at vi får trent godt før sesongen.

OL i høyden

Men når sesongen 2018/19 er over kommer norske langrennsløpere til å se tre år frem i tiden. OL i Beijing i 2022 vil ha konkurranser i 1600–1800 meters høyde. Det er ekstremt høyt for en langrennskonkurranse.

Dermed er Myhr Nossum og alle andre som tenker og tror rundt norsk langrenn nødt til å finne ut hvordan man innretter seg. Neste sesong er det ingen mesterskap. Da kan det hende at det blir eksperimentert.

– Det kan hende at vi dummer oss ut i 2019/2020, men det er også nyttig lærdom å hente.

Det blir mer trening i høyden allerede fra og med neste sesong. Det er også løperne innforstått med.

– Jeg er vel klar over at det kommer til å bli et annet høyderegime allerede fra neste sesong, sier Simen Hegstad Krüger.

Emil Iversen er klar over at han kanskje må gjennom et høyderegime med minst 60 døgn på rundt 2000 meters høyde. Han er i tvil om det kommer til å fungere.

– Samtidig er jeg negativ til å konkurrere på den høyden. Det passer meg dårlig, sier han.

Men Eirik Myhr Nossum skal prøve og feile seg frem til en foreløpig fasit.

– Vi vet ikke hvordan planene ser ut i dag, men målet er at vi 1. mai 2021 kan presentere Emil Iversen og alle de andre løperne med en plan for trening inn mot OL i Beijing som skal fungere, sier treneren.