«Hun fremstår som bunnsolid. Ikke bare som skiløper, men også som menneske.»

Skiathlon

Therese Johaug gikk ut som en rakett og ledet fra start til mål.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen prøvde å følge, og endte med å gå alene i 15 km. Hun syntes det var godt for hodet.

Kampen om bronsen var stor. Kari Øyre Slind rykket da det var 1,5 km igjen. Det holdt inn.

I mål var Johaug 56 sekunder foran toeren. I to NM-løp har hun tilsammen vært over to minutter bedre enn konkurrentene.

Sprinteren Maiken Caspersen Falla endte på fjerdeplass, men mener at hun ikke er aktuell for den distansen i VM.

Heidi Weng på femteplass synes at det løsner nå, og skal forberede seg til VM på Sjusjøen, og ved å dra tidlig til Seefeld.