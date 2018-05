Husker du «oljemannen fra Tonga» som deltok i sommer- og vinter-OL? Nå beskyldes han for juks.

Kom tilfeldigvis over et stort bål i Steinkjer

Saken oppdateres.

Pita Taufatofua ble en profil i sommer-OL da han gikk inn til åpningsseremonien i Brasil, innoljet og i bar overkropp.

To år senere kom han nok en gang i medienes søkelys, da han kvalifiserte seg til langrennsøvelsene i OL på kontroversielt vis. Nå kan det føre til regelendring før Beijing-OL i 2022.

Michal Lamplot, mediakoordinator for Fis langrenn, sier at de kommer til å se over kvalfiseringssystemet.

– Fis er klar over at resultatene til noen utøvere i løpet av kvalifiseringsperioden til Pyeongchang-OL er merkelige. Vi ser for øyeblikket på hvordan vi kan modifisere kvalifiseringsprosessen til neste vinter-OL i Beijing i 2022, ifølge den new zealandske nettstedet Stuff.

Ifølge Dagbladet skal formannen i regelkomiteen i FIS, Karl-Heinz Likert ha sagt at det har vært en svindel i Bogata.

Etter Sotsji-OL i 2014 ble reglene løsere, slik at utøvere fra land uten så mye snø kunne kvalifisere seg. Dermed ville også rulleskiløp være en måte å få de nødvendige poengene på.

Gikk fire renn på tre dager

For å kvalifisere til OL må man ha deltatt i fem konkurranser som er godkjent av Fis, og få mindre enn 300 poeng i hver konkurranse. I Fis-konkurranser får man flere poeng jo dårligere plassering man får. Og jo nærmere man er vinneren, jo færre poeng får man.

Taufatofua kvalifiserte seg ved å gå fire rulleskirenn på tre dager i Bogota, Colombia. I tre av konkurransene var det bare sju utøvere, og dermed kunne han få under 300 poeng, selv om han havnet sist.

For å få i land det siste rennet dro han til Island, hvor han ble nummer seks av åtte utøvere, og kunne dermed pakke vinterjakken for å reise til Pyeongchang i Sør-Korea.

Men det er konkurransene i Bogota som er blitt satt under mistanke. I resultatlistene som ble sendt inn fra arrangøren var resultatene ikke så sprikende som man skulle tro, med tanke på at noen hadde stått på ski før, og noen aldri hadde gjort det.

Mobilvideo avslørte tidjuks

Det samme skjedde under et rulleskirenn i Tyrkia. Også der hadde utøverne svært like tider på resultatlistene. Men en mobilvideo viste at innspurten ikke stemte med resultatlisten, og at avstanden var mye større enn arrangørene skulle ha det til, skriver Dagbladet.

I alt 65 nasjoner deltok i langrennsøvelsene i Pyeongchang. Pita Taufatofua ble nummer 114 av 116 fullførende på 15 kilometer fri teknikk. De fem siste på resultatlisten deltok alle i rulleskiløpene i Colombia.

Taufatofua ønsket ikke å kommentere saken til Stuff, og det ville heller ikke Royal Tonga Ski Federation.