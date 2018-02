«Hva om Maxim Vylegzjanin hadde vært norsk?»

Slik er det å være gullfavoritt før et OL: – Det er kjempeskummelt å tro at ting går av seg selv

SEOUL: Høsten 2013 var jeg i Tjumen i Vest-Sibir for å følge Maxim Vylegzjanin i forberedelsene til OL på hjemmebane. Jeg hadde avtalt møtet med ham på telefon. På svært begrenset engelsk forklarte han høflig når og hvor jeg skulle møte opp.

Møtet med den litt beskjedne russiske langrennsløperen var hjertelig. En av trenerne fungerte som tolk. Da som nå svirret dopingryktene rundt det russiske laget. Vylegzjanin svarte villig på alt jeg spurte om.

Han fortalte om den vakre augustdagen i 2012, da han var i storbyen Izjevsk og testet antrekket til sitt eget bryllup. En tysk representant fra Det internasjonale antidopingbyrået (WADA) skal ha oppsøkt ham helt uten forvarsel.

- WADA vet alltid hvor vi er. De kan komme nå eller i morgen.

Det var hans svar på spekulasjonene, som han fikk rettet mot seg allerede før han tok to sølv bak Petter Northug i Oslo-VM i 2011. I forkant av mesterskapet ble han nektet start i Tour de Ski på grunn av for høye blodverdier.

Høsten 2013, noen måneder før Sotsji-OL, sa den i dag 35 år gamle russeren at mye hadde endret seg i russisk langrenn etter 2010. – Det kom nye personer inn i forbundet, og det ble ansatt nye leger. Nå har det ikke vært noen saker på fire år. Situasjonen er god nå.

Hva visste egentlig Vylegzjanin da jeg pratet med ham i Tjumen? Alle som har sett McLaren-rapporten og dokumentaren «Icarus» på Netflix, har skjønt hvor råttent det russiske systemet var under lekene i Sotsji. Der forteller den tidligere direktøren ved laboratoriet i Moskva, Grigorij Rodtsjenkov, villig om hva som foregikk. Glass med urinprøver som ble byttet ut og om russernes beryktede doping-cocktail. Noen utøvere blir tettere knyttet opp mot skandalen enn andre, men det sentrale spørsmålet er om det skal være mulig å straffe enkeltutøvere uten håndfaste beviser?

Svaret fra den internasjonale idrettsdomstolen CAS er tydeligvis nei.

1. februar kom meldingen om at CAS mente det ikke var grunnlag for å utestenge 28 russiske utøvere, slik IOC hadde gjort. Begrunnelsen var manglende bevisgrunnlag. Blant dem som fikk OL-håpet tilbake var Alexander Legkov og Maxim Vylegzjanin, to av de argeste konkurrentene til Petter Northug og de norske løperne i en årrekke. I Pyeongchang de neste ukene ville de utestengte russerne ha vært blant de tøffeste utfordrerne til Johannes Høsflot Klæbo.

Avgjørelsen i CAS skjedde etter at IOC før jul valgte å utestenge Russland som nasjon fra årets OL. Vylegzjanin var blant dem som ble utestengt fra OL på livstid.

I forrige uke siterte VG den russiske utgaven av RT. Der uttalte Vylegzjanin at russernes advokater jobber med dokumentene til IOC, slik at de får lov til å delta i Sør-Korea. – Jeg har virkelig lyst til å dra til Pyeongchang. Jeg vil vinne i OL, uttalte Vylegzjanin.

Mandag morgen kom beskjeden fra IOC: Vylegzjanin, Legkov og en rekke andre russiske utøvere får ikke delta i OL.

Det skapte raseri i hjemlandet.

Dette får meg til å tenke på reaksjonene Therese Johaugs dom skapte i Norge. Johaug ble tatt med et anabolt steroid i kroppen, noe ingen bestrider. Hun la i starten alt ansvar på legen og har fått voldsom sympati i Norge etter utestengelsen på 18 måneder.

Er det mulig å forstå reaksjonene i Russland? Klarer de som mener Johaug enten burde ha sluppet straff eller sluppet billigere unna fordi hun stolte på legen, å sette seg inn i situasjonen til de russiske langrennsløperne?

Sjansen er absolutt til stede for at også Vylegzjanin var en del av svineriet. Men hva om det skulle vise seg at han faktisk ikke var det? All den tid det ikke finnes beviser og det er en åpning for at utøverne enten ikke var dopet, og kanskje heller ikke visste, er det mildt sagt problematisk.

Uansett hvor råttent systemet er, skal det være mulig å dømme utøvere uten håndfaste beviser? Selv om det vil gjøre kampen mot doping vanskeligere, er det fullt mulig å argumentere for at det er bedre at ti juksere går fri enn at én utøver blir offer for justismord. Det handler om rettssikkerhet, som ellers i samfunnet.

Søndag ettermiddag forsøkte jeg å ringe Vylegzjanin fra Kastrup, på vei til Pyeongchang. Jeg lurte rett og slett på hvordan det står til med ham og hva han tenkte noen dager før OL starter.

Vylegzjanin, som i utgangspunktet prater lite engelsk, besvarte anropet kjapt, men anstrengte seg ikke like mye nå som i 2013 for å få i stand en dialog.

- Nei, nei, nei, sa han og gjorde det klart at han ikke ønsket å snakke engelsk. Praten var over etter 30 sekunder.

Ikke vet jeg hvorfor han ikke ville snakke. Jeg prøver på ingen måte å unnskylde eller forsvare det som kommer frem i «Icarus»-dokumentaren. Det er forkastelig.

Jeg undrer bare på hvordan vi hadde reagert om Maxim Vylegzjanin var norsk og ikke russisk.