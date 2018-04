Hvorfor ble ikke Legkov utestengt fra OL? I dag fikk vi svaret.

Saken oppdateres.

Det var i februar at Aleksandr Legkov og 26 andre russiske utøvere hadde vunnet frem i sin ankesak i idrettens voldgiftsrett (CAS).

Dermed ble det klart at IOC ikke kunne utestenge dem fra OL. Legkov fikk likevel ikke invitasjon til å delta i OL, ettersom hele det russiske forbundet var utestengt, men den personlige utestengelsene ble altså opphevet. Slik forklarer CAS det:

– Vi kan ikke finne beviser for at utøveren, gjennom handling eller utelatelse av handling har brutt antidopingreglementet, skriver CAS i avgjørelsen mot Legkov.

Fant ikke dokumentasjon

I hovedsak dreier avgjørelsen seg om hva som faktisk skjedde under OL i Sotsji.

Legkov tok blant annet OL-gull på femmila under lekene i Russland. Denne gullmedaljen ble han først fratatt fra IOC, før han senere fikk den tilbake da ankeavgjørelsen ble kjent. Det som er nytt mandag, er altså begrunnelsen for den avgjørelsen.

Hvorfor fikk han da ikke delta i OL, er da det naturlige spørsmålet. Det var til slutt IOC som tok akkurat den avgjørelsen, men CAS oppsummerer det også fint når de understreker at de ikke kan si med sikkerhet at Legkov ikke har vært en del av statlig organisert doping.

De har sett på om det finnes beviser for at Legkov selv har vært delaktig med å dope seg. Slike beviser har de altså ikke funnet.

I den 154 sider lange dommen, går CAS gjennom en rekke beviser. De forklarer blant annet hva den russiske dopingvarsleren Grigorij Rodtsjenkov har sagt i sitt vitnemål.

Der forklarte Rodtsjenkov i detalj hva slags anabole steroider han hadde gitt utøverne, at han hadde gitt det sammen med alkohol for at oppdagelsestiden skulle gå ned, hvordan han hadde samlet inn rene urinprøver sommeren før OL i 2014 og hvordan de hadde byttet ut positive prøver under OL.

I tillegg forklarer de at de har ettergått Rodtsjenkovs vitnemål. For eksempel uttalte Rodtsjenkov at han hadde byttet ut dopingprøver kvelden den 23. februar 2014 (under OL i Sotsji). Dette var dagen Legkov tok sitt OL-gull på femmila.

– Panelet bemerker at det i Rodtsjenkovs dagbok ikke står noen henvisning til at han har byttet ut prøver denne dagen. Følgelig er Rodtsjenkovs opplysninger bare påstander som er ubekreftet av dokumentasjon, står det i dommen.

Utelukker ikke konspirasjon

Totalt består dommen av 875 punkter som beskriver hva man kan bevise av juks under OL i Sotsji. Nok en gang slår CAS fast at det har pågått organisert doping i Russland, men de kan altså ikke bevise at utøverne selv faktisk deltok i dopingprogrammet.

I punkt nummer 862 skriver derfor CAS:

– Av grunnene nevnt i punktene overfor, er ikke panelet overbevist nok om at utøveren faktisk brøt antidopingreglementet. Siden vi ikke fant bevis for at utøveren brøt dette reglementet, skal han heller ikke utestenges fra OL, skriver de.

De kan ikke utelukke at det har vært en konspirasjon mot Legkov, slik Russland har hevdet. De mener Rodtsjenkov er en gal mann som ønsker å skade landet. Samtidig står det i dommen at det er mulig Legkov visste om den organiserte dopingen, men at det ikke finnes tilstrekkelig med bevis for det heller.

I avgjørelsen står det blant annet at Rodtsjenkov ikke selv har sett noen utøvere avgi rene dopingprøver. Han har heller ikke sett med egne øyne at urene prøver er blitt byttet ut med rene.

Legkov har riktignok lagt opp etter denne sesongen, men avgjørelsen er fortsatt viktig med tanke på videre antidopingarbeid.

Også avgjørelsen mot Aleksandr Zubkov ble offentliggjort i dag. I den avgjørelsen gjelder mye av det samme som i Legkov-saken.