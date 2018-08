I 2003 vant nordmannen Bocuse d'Or. Nå er det andre oppgaver som opptar mesterkokken.

Saken oppdateres.

SANDNES. De siste dagene har mesterkokken, han som vant gull i selveste Bocuse d`Or i 2003, vært en viktig brikke under Blinkfestivalen.

Det er han som sørger for at langrennsløperne på rulleski stoppes når de har gått over mål i høy fart.

Charles Tjessem Født: 5. mai 1971 Bosatt: Sandnes Bakgrunn: På hjemstedet jobbet han ved Hotell Sverre i 1985, gikk kokkeskolen ved Godalen videregående skole og virket så fast ved Hotell Residence under Lasse Pallesen. Deretter ble det Grand Hotell i Stockholm og Hilton Towers i Atlanta under Terje Torgersen. Etter avtjent verneplikt jobbet han for Bent Stiansen på Stattholdergaarden og Eyvind Hellstrøm ved Bagatelle 1992-94, før han ved Mortepumpen på Hotell Atlantic i Stavanger fikk både bronse og sølv i norgesmesterskapet i kokkekunst. Han startet Cartellet på samme sted og ble deretter leder ved Gastronomisk Institutt i Stavanger. Konsernkokk for Statoil var han også, før Tjessem i 2005 startet sin egen restaurant i Sandnes med navnet Charles og De, senere Mondo. Den er solgt. Har nå Villa Skeiane. Meritter: I 2002 ble han valgt til årets kjøkkensjef i Norge. Samtidig ble han Årets kokk 2002 og dermed Norges representant i Bocuse d`Or i 2003, der han vant gull. Hovedingrediensene i gullmåltidet var indrefilet av storfe, oksehaler og norsk fjordørret. I perioden 2000–2004 var han kaptein på det norske kokkelandslaget.

Tidligere har han engasjert seg i Kidcampen, der unger lærer å gå på ski. Den minste sønnen, som snart er 12 år, er blitt instruktør der. Han satser på langrenn.

– Jeg vet ikke om jeg er oppgradert eller nedgradert, sier Tjessem, som tar imot svette kropper når de er ferdig med spurten.

Fikk du med deg denne? Ett år etter at kona reddet livet hans, deltar Hans-Jacob Rodø (62) i Norseman

Etter et langt liv bak grytene, der han har jobbet på en rekke topprestauranter, men også hatt sitt eget, har han sett at de to sportene har mye til felles.

Matlaging og toppidrett handler om å trene, få frem kvalitet, holde fokus og prestere når man skal.

– Men dagsformen kan nok utgjøre en større forskjell hos en toppidrettsutøvere, sier han til Aftenposten.

Var kaptein for Norge

Tjessem vet hva han snakker om. Det å lede et landslag som skal plukke ut råvarer av ypperste klasse, være kreativt og kunne konkurrere, handler om gode forberedelser.

Da han selv skulle forberede seg til det som mange sier er VM, søkte han hjelp via Olympiatoppen. Da kom han i kontakt med tidligere landslagstrener

Hans Trygve Kristiansen, som i sin tid hadde ansvaret for Johann Olav Koss, Kjell Storelid, Ådne Søndrål, Geir Karlstad og mange andre storheter. Tjessem fikk Kristiansen som mentor, gode råd og hjelp til å være på hugde da det gjaldt som mest.

Han vant den konkurransen i Frankrike.

Mange strenger å spille på

Nå gjør han gjerne dugnad for Sandnes langrenn, som sønnen går for.

Tjessem skryter av rogalandsklubben.

– Det er et fantastisk miljø der. Selv om de enkelte årsklasser ikke har så mange utøvere som i håndball og fotball, er de flinke til å lage gode miljøer. Det å få utøvere sammen fra ulike klasser er veldig unikt.

Selv spilte Tjessem fotball og volleyball da han var yngre, og han går litt på ski i dag.

Derfor synes han det er fint å se verdens beste langrennsløpere på nært hold, og gjennom dugnad få bidra i denne festivalen som har fått et så godt renommé.

Det koster ikke noe å komme inn, selv på tribunen, det er flere gratis konserter og lørdag var det gratis lunsj til befolkningen i Sandnes sentrum.

Aktive fra mange nasjoner skryter av opplegget, og det var et like stort felt som under et verdenscuprenn. Aktive fra 19 nasjoner har vært i Sandnes den siste uken.

Måtte lære fort

– For meg har det vært en bratt læringskurve, ler Tjessem.

Han har vært livredd for at de aktive skulle skade seg.

I byen har han hatt restaurantene Charles og De og Mondo, men nå er det Villa Skeiane som gjelder.

– Restauranten har Norges særeste åpningstider. Åpent for lunsj hver fredag og annenhver lørdag, ved siden av forespørsel.

– Hvorfor det?

– Fordi vi ønsker å ha en familie, svarer Tjessem. Han forteller at kona er ansvarlig for restauranten, inkludert vin og dekor. Selv står han bak grytene.

– Kokkeyrket er en tøff bransje. Du er på jobb når andre har fri.

– Du har satset mye den tiden du ble verdensmester. Det er jo også maksimal ytelse?

– Ja, det er toppidrett. Men nå har jeg lagt fra meg konkurranseinstinktet, legger han til.