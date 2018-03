I Kina skjedde noe som ikke har hendt Klæbo på over ett år

Guide: Alt du trenger å vite for å begrense hva Facebook deler om deg

Saken oppdateres.

Johannes Høsflot Klæbo er i disse dager i kinesiske Yanàn for å delta i et FIS-renn arrangert av den kinesiske avdelingen til smøregiganten Swix.

Under lørdagens sprint, røk den nybakte krystallkulevinneren ut i semifinalen. Sist gang det skjedde i et FIS-renn, var i kanadiske Québec den 17.mars 2017.

Det skal derimot nevnes at Klæbo røk ut i kvartfinalen av showrennet Kulåssprinten i Sarpsborg tirsdag.

– Vil øke interessen for langrenn

Skirennet i Kina er et av flere grep som gjøres for å vekke det kinesiske folks interesse for langrennssporten frem mot OL i Beijing i 2022.

Utøverne som stiller får dekket reise, kost og losji, men ifølge pappa og manager Håkon Klæbo var ikke motivet for å reise av det økonomiske slaget.

– Han er opptatt av å bidra til å øke interessen for langrenn her. Og den er definitivt til stede. Nasjonal presse er «på», og rennet vises på TV, sa Haakon Klæbo til Aftenposten på telefon fra Kina, fredag.

Pellegrino til topps

I sommerlig temperatur var det italienske Federico Pellegrino som gikk til topps på herresiden. Han vant foran franske Lucas Chanavat og finske Martti Jylhä.

Håvard Solås Taugbøl var eneste norske innslag i finalen, og endte på sjetteplass.

På kvinnesiden endte Tiril Udnes Weng på annenplass, kun slått av Laurien van der Graaf. Amalie Håkonsen Ous endte på tredjeplass, mens Mari Eide måtte nøye seg med femteplass.