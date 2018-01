I dag bør vi glede oss over tredjeplassen til en ukjent østerriker

Trump: - Jeg er et veldig stabilt geni

VAL DI FIEMME: - Får jeg se ham i langrennsløypa igjen, kommer jeg til å slå ham knock-out, sa Petter Northug om Østerrikes Johannes Dürr for to år siden.

Dürr ble i 2014 utestengt for bruk av EPO. Han var da nylig blitt nummer tre i Tour de Ski.

Dopingsaken var bare den siste i rekken av mange skandaler i østerriksk langrenn. Christian Hoffmann, som avgjorde VM-stafetten på hjemmebane i Ramsau mot Thomas Alsgaard i 1999, ble i 2011 utestengt i seks år. Både i Salt Lake City-OL i 2002 og OL i Torino fire år senere var langrennsløpere fra Østerrike involvert i dopingsaker.

Dette brakte østerriksk langrenn i vanry. Krisen ble langvarig og er fortsatt ikke over. Skiforbundet prioriterer de øvrige disiplinene: Hopp, kombinert og alpint.

Det internasjonale skiforbundet skulle så gjerne ha hatt idylliske Seefeld, neste års arrangør av ski-VM, som Tour de Ski-arrangør. Det østerrikske skiforbundet sier nei. Interessen for langrenn er så laber både hos sponsorer og mediene at et verdenscuprenn i langrenn vil gå i minus. Det nasjonale skiforbundet ønsker ikke å subsidiere.

Derfor er tredjeplassen til Teresa Stadlober på 10-kilometeren i Val di Fiemme gull verdt. Datteren til skiparet Alois og Roswitha fikk sin første pallplassering i verdenscupen da hun bare ble slått av Heidi Weng og Krista Pärmäkoski. Den 24 år gamle østerrikske langrennsløperen har vist god utvikling i lang tid. Hun er en kapasitetsløper som ifølge den gamle norske landslagstreneren Trond Nystad løp 3000-meter på 9,39 uten forberedelser.

Nystad er i dag ansatt i det østerrikske skiforbundet. Hans oppgave er å sørge for at langrenn blir mer populært. Derfor ser han på alt fra treningsfilosofier for de beste til skileirer på sommeren for østerrikske barn.

- Langrenn har aldri fått skikkelig fotfeste. Alle vet hva det er. Barna går på ski til de er 14-15 år, men så slutter de. Veldig få driver aktivt, sier Nystad.

På en dag der de fleste norske utøverne, bortsett fra Heidi Weng, sviktet, er det grunn til å glede seg over at Østerrike er i ferd med å få frem en ny løper i verdenstoppen.

Med oppbrettede ermer som Slind-søstrene fra Oppdal klarte Stadlober å holde dampen oppe da sammenlagtleder Ingvild Flugstad Østberg slapp.

Gleden hun utstrålte etter målgang viste hva pallplasseringen betyr for henne. Stadlober kunne gå raskt gjennom pressesonen etter lørdagens 10-kilometer. Det er minimalt med østerrikske journalister som reiser rundt for å dekke langrenn. Hun er klar over hvorfor situasjonen er slik.

- Vi har hatt mange skandaler. Jeg har alltid prøvd å fokusere på meg selv. Jeg trener for meg selv det meste av tiden og ser at jeg blir bedre for hvert år.

Om ett år blir Østerrike sentrum for internasjonal langrennssport i to uker, når verdensmesterskapet skal arrangeres i Seefeld. Det tar lang tid å glemme gamle dopingskandaler, men Stadlober gir østerriksk langrenn en grunn til å kunne se fremover, slik Iivo Niskanen har gjort det i Finland.

Hun kan bli redningskvinnen, ikke bare for Østerrike, men også for FIS, som ønsker landet tilbake på verdenscupkartet. En forsmak får vi i slutten av januar når Seefeld arrangere prøve-VM.

- Seefeld passer perfekt for Tour de Ski, men vi må ha et forbund som sier ja. Slik har det ikke vært så langt, sier FIS-toppen Jürg Capol.

Teresa Stadlober kan bli kvinnen som bidrar til å endre på det.