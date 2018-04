I dag går brødrene Northug sammen for NM-gull

To strake tap for Norge i curling-VM

Saken oppdateres.

Langrennssesongen nærmer seg slutten, og i dag starter NM del to i Alta med lagsprint. Der finner vi flere interessante momenter.

Landslagsløper og OL-vinner på stafett, Didrik Tønseth, er vraket fra Byåsens førstelag i lagsprinten friteknikk. Der går melhusbyggen Fredrik Riseth sammen med OL-kometen Johannes Høsflot Klæbo. Tønseth danner i stedet par med Fredriks bror, Martin Riseth, på Byåsen 2.

Et mer stjernepreget brødrepar går sammen i Strindheim, der Even og Petter Northug er påmeldt på førstelaget, mens Emil Iversen går sammen med Thomas Albertsen Dahlen på Varden Meråkers førstelag. På Tydals lag skal Niklas Dyrhaug gå andreetappen etter Magnus Stensås.

Også utenfor Trøndelags grenser er det gode navn påmeldt til sprinten i Alta. Sjur Røthe skal sammen med Vebjørn Turtveit forsvare Voss sine medaljesjanser.

Mye spenning er knyttet til hjemmehåpet Finn Hågen Krogh som skal jakte edelt metall på egne trakter. Tverrelvdalen-løperen skal gå ut i førsteetappe før Petter Eliassen.

På kvinnesiden er det fremdeles ikke klart om dette er begynnelsen på slutten for Marit Bjørgens enorme karriere i skisporet. Bjørgen skal ikke gå torsdagens sprint, som likevel er spekket med stjerner.

Heidi Weng skal gå andre etappe etter Martine Ek Hagen for BUL, mens Maiken Caspersen Falla går etter Anikken Gjerde Alnæs for Gjerdrum. Ingvild Flugstad Østberg går også ankeretappen etter Tuva Bakkemo på Gjøviks lag.

Programmet for NM del 2 Torsdag, 5. april: Lagsprint, fri teknikk 13.25 - Semifinaler kvinner

14.15 - Semifinaler menn

16.00 - Finale kvinner

16.45 - Finale menn Fredag, 6. april: 11.30 - 5-kilometer klassisk, kvinner

13.30 - 10-kilometer klassisk, menn Lørdag 7. april: 11.30 - 30 kilometer friteknikk, kvinner

13.30 - 50 kilometer friteknikk, menn Søndag 8. april: Norgescupfinaler, Skiathlon: 09.30 - Kvinner 18 år (3,75 + 3,75 km)

09.35 - Kvinner 17 år (3,75 + 3,75 km)

10.20 - Menn 17 år (5 + 5 km)

10.25 - Kvinner 19/20 år (5 + 5 km)

11.15 - Menn 18 år (5 + 5 km)

12.05 - Menn 19/20 år (2x5 km + 2x5 km)

Også på kvinnesiden er det duket for et søskenlag, der Kari og Silje Øyre Slind går for Oppdal. For Nes går også Tiril og Lotta Udnes Weng.

Flest lag har Bækkelaget på herresiden med tre lag hver. Lillehammer, Strindheim og vertene fra Alta har like mange på kvinnesiden.

Det er i det hele tatt god grunn til å få med seg torsdagens sprint, som begynner klokken 13.25, med den første av kvinnenes to semifinaler, med finale klokken 16. På herresiden skal tre semifinaleheat gjennomføres, med finale klokken 16.45.