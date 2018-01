«I dag rettes blikket mot Nord-Sverige. Der er Petter Northug.»

Skremmeskudd like før OL: – Ikke Norge som setter standarden lenger

Warholm med prisras under Idrettsgallaen

Drillo fikk hedersprisen under Idrettsgallaen

Skremmeskudd like før OL: – Ikke Norge som setter standarden lenger

Over 2.000 afghanere skal være drept i Syria

Saken oppdateres.

VAL DI FIEMME: Når Heidi Weng etter all sannsynlighet krysser mållinjen som suveren vinner av Tour de ski litt etter klokken 12 søndag formiddag, har Ski-Norge allerede fått svar på spørsmålet flest langrennsinteresserte lurer på denne søndagen.

Hvilken fysisk forfatning er Petter Northug i?

Da fire norske herreløpere rullet i mål på rekke og rad på tourens fellesstart lørdag ettermiddag, var Hans Christer Holund best på åttendeplass.

Det hører til de ytterste sjeldenhetene at syv utlendinger går 15 km klassisk raskere enn våre beste menn. Måten det skjedde på var ikke beroligende.

Da nordmennene samlet seg til en rask evaluering i målområdet, var konklusjonen enkel: De var overrasket over hvor fort konkurrentene hadde gått.

– Skremmende ræva, var den nådeløse oppsummeringen fra Martin Johnsrud Sundby.

Med første OL-distanse en drøy måned unna, er det ikke slike karakteristikker det norske folk ønsker å høre.

Derfor blir også interessen for han som ble vraket til Tour de ski, bare enda større.

Den som skaper mest temperatur

Det er 280 mil i bil fra det norditalienske langrennssirkuset opp «monsterbakken» Alpe Cermis til nordsvenske Piteå.

Det er på sistnevnte sted Northug klokken ti søndag skal gå tre mil med skibytte.

Rennet i den skandinaviske cupen handler for ham først og fremst om å få en solid gjennomkjøring før NM neste helg.

Der, eller i verdenscupen helgen etter, må medaljegrossisten vise god nok form til at han kan bli tatt ut til OL.

Det norske skipublikum er blitt vant til at det er Northug som sikrer de individuelle mesterskapsgullene. Ingen av de andre på dagens herrelandslag har klart det.

Derfor har Northug, som ikke har deltatt, vært den løperen som har skapt mest temperatur i sosiale og tradisjonelle medier den siste uken.

Er blitt uforutsigbar

Justin Bieber-tilstander, kalte Anne Kjersti Kalvå det da en bøling pressefolk stormet til bilvinduet for noen raske kommentarer fra Heidi Weng etter at hun falt på oppløpssiden i Oberstdorf.

Men den alle største popstjernen er ikke med i Mellom-Europa. I dag er han headliner på en liten bygdefestival i Nord-Sverige.

Vrakingen fra touren var så tung å akseptere at Northug lenge var klar på at han ikke ville gå i Piteå. Først lørdag formiddag kom beskjeden om at han stiller på tremilen.

I følge trener Stig Rune Kveen har han omsider fått konkurranselysten tilbake.

NRK-ekspert Torgeir Bjørn blir ikke klok på Northugs valg.

– I mange år opplevde jeg at han hadde en klar rød tråd med trening, høydesamlinger og konkurranseperioder. De siste årene er det mye mer frem og tilbake, sier langrennskjenneren.

Han mener det nå er mer utforutsigbart hva Northug gjør.

– Det at han stiller til start, kan jo være et håp om at han føler seg bra, legger han håpefult til om dagens renn.

Hetland er ikke bekymret

Flere av de norske løperne mente farten vinnerkvartetten Alexey Poltoranin, Andrej Larkov, Alex Harvey og Dario Cologna holdt i går var «et skremmeskudd».

Trener Tor Arne Hetland innrømmet at den norske innsatsen var for dårlig, men sier at han ikke er bekymret før OL.

Han vet at stjerneskuddet Johannes Høsflot Klæbo trener hjemme i Trøndelag mens resten av verdenseliten psyker seg opp til monsterbakken.

21-åringen tok et lass med verdenscupseirer før jul, men er OL-debutant og får en tung bør hvis han skal bære brorparten av de norske forhåpningene.

Kampen om sprintplassen

Akkurat nå ser sprinten ut som Northugs beste OL-kort. Der er Klæbo selvskreven, mens Eirik Brandsdal sikret seg et godt kort på hånden da han vant i Piteå fredag.

Pål Golberg kan slå i bordet med annenplass fra Ruka i november, men har siden slitt med vannkopper og bør vise at han er tilbake i slag.

Emil Iversen og Sondre Turvoll Fossli er blant de andre som gjerne snyter Northug for en plass på sprintlaget.

Søndag får vi den første pekepinnen på hvor i løypen Northug ligger.

To ting er sikkert:

Han har dårlig tid. Og hele langrennsnorge følger med.