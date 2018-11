- Jeg trodde et øyeblikk konkurransen var over

I fjor var Johaug så langt nede at hun ville legge opp. Et testløp mot Bjørgen endret alt

Therese Johaug innrømmer i en TV 2-dokumentar at hun i fjor høst var så langt nede at hun ville legge opp. Alt snudde etter et testløp mot Marit Bjørgen.

Sist helg var Johaug tilbake med et smell i verdenscupen for første gang på 988 dager. Hun vant 10-kilometeren i Ruka på overlegent vis.

Langrennsstjernen fra Dalsbygda kom seg gjennom to år uten konkurranse, men det skjedde ikke uten en hard kamp mot tankene om å legge opp.

– Jeg kjente på en følelse i fjor høst som jeg aldri har kjent på før. Jeg hadde ikke lyst til å drive på med dette lenger. Jeg skjønte bare ikke at jeg ville meg selv så vondt, og at det var en lang motbakke å gå, sier Johaug i TV 2-dokumentaren «Therese Johaug – comebacket», som sendes lørdag.

Vendepunktet kom da hun knuste Bjørgen i et testløp noen uker før årets OL i Pyeongchang. Johaug slo tidenes mestvinnende vinterolympier med hele 30 sekunder på 10-kilometeren i Nordmarka i Oslo.

– Etter det testløpet spesielt beviste jeg for meg selv at jeg holdt det samme nivået jeg har hatt tidligere. Det i seg selv var en seier for meg, sier hun i dokumentaren.

Johaug var utestengt i 18 måneder etter å ha testet positivt for et forbudt stoff etter bruk av en leppekrem i september 2016. Det gjorde at hun mistet to fulle sesonger med skirenn, deriblant OL sist vinter.

