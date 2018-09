Ida Eide (30) døde etter mosjonsløp - langrennsmiljøet i sorg

Tomas Northug tatt for promillekjøring: - Ingenting som kan unnskylde at jeg har gjort noe så dumt

Saken oppdateres.

Artikkelen oppdateres

LIVIGNO/OSLO: Mari Eide var på høydeleir med langrennslandslaget i Livigno da meldingen kom om at søsteren Ida hadde falt om under mosjonsløpet Norgesløpet på Jessheim.

Ida Eide døde på sykehus etter å ha fått hjertestans under mosjonsløpet, får NTB opplyst av familien:

«Det er med dyp sorg vi bekrefter at Ida Eide døde på Ullevål sykehus i går som følge av at hun fikk hjertestans under et mosjonsløp på Jessheim lørdag. Familien er svært takknemlig for all den støtten vi har fått i denne uvirkelige situasjonen og ber om forståelse for at vi ønsker å bruke tiden fremover sammen med våre nærmeste. Med hilsen familien og samboer».

Heiet søsteren frem

De to søstrene fra Beitostølen startet begge tidlig med langrenn og var på juniorlandslaget. Ida valgte imidlertid å droppe satsingen for flere år siden, mens Mari Eide satset for fullt videre.

Under sesongåpningen på Beitostølen i november i fjor, der Mari Eide på flere måter fikk et gjennombrudd, var det Ida som applauderte og ga henne en varm klem etterpå.

Under løpet på Jessheim i helgen, der Ida Eide hadde meldt seg på dagen før, var det etter 3,3 km av de ti at hun hadde gått ut til siden. Da hun ble oppdaget, var hun bevisstløs. Luftambulansen fraktet henne til Ullevål sykehus, men livet sto ikke til å redde.

Langrennsmiljøet i sorg

I langrennsmiljøet var det veldig mange av dagens løpere som kjente henne godt. Ida Eide var en av bestevennene til Therese Johaug, som er på samlingen i Livigno. Der er også Ragnhild Haga. Den olympiske mesteren og Mari Eide er samboere med hver sin bror, og dermed har Ragnhild Haga flere ganger vært sammen med Ida Eide.

Sistnevnte var også til stede da Johaug i år feiret sin 30-årsdag, og nettopp de to er avbildet sammen på Ida Eides instagramkonto.

Søstrene startet i Øystre Slidre Idrettslag, som Mari Eide fortsatt representerer. Ida Eide har ikke vært aktiv der på mange år, men var aktiv mosjonist.