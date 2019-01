Ingen klubber ville ta imot Birgit Skarstein. I dag tok hun til tårene i takknemlighet.

Tolv tegn på at boligen din er attraktiv for kjøperne

MERÅKER: Trønderen tok NM-gull i kjelkepigging torsdag.

– Jeg begynte å gråte da jeg kom i mål. Jeg ble helt satt ut. Her har arrangøren tatt hensyn til parautøverne ved å lage løyper som er tilpasset oss. Dette er et nytt kapittel, sier hun.

Skarstein roser de som arrangerer NM for tredje gang i Meråker. Hun mener det tidligere ikke engang har vært vanlig å ha de funksjonshemmedes renn på programmet.

– Nå var vi med, og derfor kom det mye folk, sier vinneren.

Kontrasten til da hun startet opp med langrenn for syv-åtte år siden, er stor.

Den gangen ringte hun til klubber på Østlandet for å høre om hun kunne tilhøre deres idrettslag, men ingen sa ja. De la vekt på at de ikke hadde kunnskap, løypenett, trenere eller et miljø.

– Det var kjedelig. Jeg måtte jo ha en klubb i ryggen for å konkurrere.

Skarstein tenkte at det nå ville bli en krevende å komme i gang med skikkelig trening.

På igjen med krum nakke

Skarstein er utøveren som aldri gir opp. Selv om hun bodde i Oslo, og mente at det var lettest å stå i en klubb i nærheten, endte det med at hun meldte seg inn i hjemklubben Frol IL i Levanger. Der hadde hun drevet med orientering, før hun ble funksjonshemmet og måtte over i rullestol.

– Jeg bare gjorde det uten å spørre noen, og begynte å trene for meg selv.

Hun har vært lojal og klubbens største medaljesamler siden den gangen. Til nå er det blitt ni NM-gull, VM-sølv- og bronse i langrenn og to sammenlagtseire i verdenscupen.

Og en rekke kåringer.

Denne sesongen er gått over all forventning, kun med pallplasser: To seire og resten fordelt på 2. og tredjeplasser. Hun leder verdenscupen sammenlagt.

Det passer utmerket med tanke på at det er VM i Canada i midten av februar.

Birgit Skarstein Født: 10.2.1989 Sivilstand: Samboer Kommer fra: Levanger Bosatt: Oslo Bakgrunn: Som 19-åring skadet hun seg i benet i Thailand. Gjennomgikk 16 operasjoner. Den siste gikk galt. Etter å ha fått epidural, mistet hun gradvis evnen til bevege beina. Hun var blitt lam. Meritter: Lang karriere i langrennspigging og roing. På vinterføre har hun to sammenlagtseire i verdenscupen, VM-sølv og bronse. I roing to VM-gull og sammenlagtseier i verdenscupen.

Fra intet til det store VI

Etter å ha blitt ferdig med 7,5 km mellomdistanse på Grova skistadion, før fredagens sprint, gleder hun seg over alt som har skjedd.

Opprettelsen av Stiftelsen VI, der hun sitter i styret sammen med blant andre Therese Johaug, Marit Bjørgen og Aksel Lund Svindal, er et meget stort steg fremover.

Som det heter i reklamen: Det er ikke dem, eller oss. Det er VI.

– VI, som ble lansert i høst, har betydd at det gjøres mer omfattende arbeide med paralaget. Det som har skjedd nå, er en liten revolusjon. Et helt annet opplegg enn det jeg hadde i mine første år som aktiv. Da sto jeg helt alene, og måtte gjøre alt.

De utøverne som satser nå, får meget god oppfølging. Det er stilt ressurser på trenersiden, støtteapparat og økonomi til rådighet. Olympiatoppen følger opp.

– Målet med VI er å doble antall medaljer totalt i VM om åtte år.

Den generasjonen som er på vei inn i idretten nå, er de som får aller størst glede av VI. Jeg tenker at det viktigste for meg og de som har vært med noen år, er å etterlate opplegget i litt bedre stand enn da jvi kom inn. Jeg opplever at vi er godt på vei, at det skjer mye bra nå.

Du nå snart 30 år gamle Skarstein startet opp, var det lite kunnskap og erfaring. Nå vet klubbene hva det betyr å legge til rette for at alle kan delta, enten man satser mot stjernene eller bare for å komme i bedre form. Eller trene for å kunne mestre hverdagen bedre.