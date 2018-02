Ingvild Flugstad Østberg ble irritert og tenkte mørke tanker

Så perfekt at hun kunne sagt takk for seg her og nå

Saken oppdateres.

PYEONGCHANG: Da ble hun satt ut av VM-laget i stafett i Lahti, og den beskjeden var tøff å få.

Nå var hun svært nervøs, og da hun var ferdig med sin første etappe, kom følelsene i fullt monn.

– Jeg ble så irritert på Ragnhild (Haga, journ. anm.). Hun var så rolig, sier Østberg, men hun kan annet enn å ta seg selv for å si den setningen.

For hun var jo heller imponert over at VM-debutanten med mindre erfaring enn hun har, taklet oppgaven så bra.

– På den ene siden var Astrid (Uhrenholdt Jacobsen, journ. anm.) lei seg, på den andre ble jeg veldig glad når ting gikk så bra. Det var mange følelser i sving.

Nesten uutholdelig i starten

Hun hadde selv mye spenning i kroppen før start, men gikk nervøsiteten av seg. Ventetiden etterpå var tøff.

Og da Marit Bjørgen skulle kjempe om seieren mot svenske Stina Nilsson, sier 27-åringen.

– Jeg tenkte mørke tanker.

– Hva mener du med det?

– Vi vet hvor god Stina er, og hun hadde ikke vist noen svakhetstegn. Jeg mister aldri troen på Marit, men jeg gjorde det et lite sekund. Samtidig kom det over meg: Nå tar Stina det.

Ingvild Flugstad Østberg sitter hoppende glad på pressekonferansen. Når den internasjonale delen er over, stormer et kobbel med norske mediefolk fem til utøverne. Gjøvik-jenta får sin kvote.

Hun forteller om hvordan hun hadde det da det så ut til at den norske ankerkvinnen skulle slå svensken.

«Fy dager, nå klarer hun det», sier Østberg leende.

Det skjedde, og Flugstad Østberg var høyt oppe lenge etterpå.

Moren er fast tilskuer

Mamma Marthe Flugstad hadde noe av de samme følelsen der hun sto på tribunen. Hun er ofte med når det er mesterskap og andre viktige løp.

– Det var kjempemoro og alt for spennende. Jeg visste at Russland var sterke på førsteetappe, og jeg visste også at Ingvild alltid har ønsket å gå stafett.

Moren forteller at hun syntes synd på Astrid Uhrenholdt Jacobsen som slet, og tenkte stakkar.

Men alt ordnet seg til slutt.

– Det er første gang Ingvild går stafett, og det er stort, sier Marthe Flugstad der hun tar video av seremonien i målområdet. Endelig kunne hun senke skuldrene.

– På slutten var jeg sikker på at Stina skulle være like bak og ta Marit. Men så fikset Marit det igjen. Det var herlig.

– Heia Gjøvik

Skipresident Erik Røste var stolt over at laget vant sammen, og han kunne fortelle at statsminister Erna Solberg og han selv hoppet da stafetten skulle avgjøres.

– Det er stort det jentene gjør, og det betyr ekstra mye at de gjør det sammen, sier han.

Røste kommer fra samme by som Flugstad Østberg:

– Heia Gjøvik, sier han.