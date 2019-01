Iversen-exit ble bestemt i sommer: – Jeg forventer kritikk for mye, blant annet dette

Trøbbel under Tour de Ski: – Har ikke hatt så store kladder siden jeg var seks år

Saken oppdateres.

Emil Iversen kom, vant, og nå drar han hjem. Seieren i Oberstdorf ble det siste trønderen gjorde i sesongens utgave av Tour de Ski. Han står av etter fire etapper.

Trener Eirik Myhr Nossum skjønner at han får kritikk for at en av de aller beste norske løperne reiser hjem etter å ha vunnet en etappe.

– Jeg forventer kritikk for ganske mye, blant annet dette. Men til syvende og sist er min oppgave å tenke på utøveren, og på VM i februar. Jeg synes det er fornuftig å legge individuelle planer for hver enkel utøver, og det er det vi gjør her, sier Nossum etter løpet.

Bestemte seg i juni

Han sier at planene om å sende Iversen hjem etter dagens etappe ble tatt allerede i juni.

– Vi visste ikke hvordan resultatene ville bli. Om ikke Emil hadde vært like skarp som nå, kunne det hende at han hadde fortsatt. Men nå går ting etter planen, og da følger vi den, sier Nossum.

Nå skal Iversen hjem og ta det rolig noen dager, før han igjen skal trene til nye konkurranser i Otepää.

– Det kan jo virke som planen ble lagt under Palmesusfestivalen, men den ble ikke det. Den er gjennomtenkt, og jeg har stor tro på det jeg og Eirik gjør. Det vi har vist i vinter viser at vi har rett, sier han til VG.

– Bedre om alle fullførte

At Iversen reiser hjem, synes den Ustjugovs trener Sergej Turitsjev, er uheldig.

– Jeg tror det hadde vært bedre om alle de beste løperne stilte til start, og fullførte. Det hadde blitt bedre for alle, sier Turitsjev.

Tidligere i dag ble det klart at Maiken Caspersen Falla reiser hjem. Det har lenge vært spekulert i om også Tour-leder Johannes Høsflot Klæbo skulle si farvel, men han sier at han har planer om å stille til start i morgen.

– Vi må ta en vurdering i kveld, men jeg leder, så jeg stiller nok til start i morgen også. Men det var greit i dag, selv om jeg fikk det litt tøft opp den siste bakken, sa Klæbo til NRK etter løpet.