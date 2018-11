Iversen har kjedet seg til toppform: – Har sluttet med utskeielsene

Tatt i dresskontrollen – håpløst utgangspunkt for Norge

Trondsen om vinnerkulturen i RBK: – Det er det som må til for å bli seriemester

Spillutviklere ansettes for hjelpe til i byggeprosjekter

Tatt i dresskontrollen – håpløst utgangspunkt for Norge

Fem siktet for slåssing i demonstrasjonstog i Oslo

Saken oppdateres.

RUKA: Emil Iversen har fått en åpning av sesongen han sjelden har sett maken til. På Beitostølen var han på pallen i alle tre renn i den nasjonale åpningen. I Ruka ble det en fjerdeplass på sprinten. Han fulgte opp 24 timer senere med en annenplass bak Bolsjunov på verdenscupens første distanserenn for sesongen.

Det fikk frem smilet til gladgutten fra Meråker som mener at nøkkelen til suksessen ligger i litt mer kjedsomhet og seriøsitet.

Emil Iversen Født: 12. august 1991 Fra: Meråker i Nord-Trøndelag Bor: Meråker Klubb: IL Varden Meritter: 5 seiere i verdenscupen, et gull i stafett fra junior-VM. Ingen mesterskaps- eller OL-medaljer. Verdenscupen: 73 starter i verdenscupen. 5 seiere og 11 ganger på pallen. Sønn av det norske damelagets trener Ole Morten Iversen

– Det er mange som tror det er kult å være skiløper, men jeg kan bekrefte at det ikke alltid er det, sier han.

For å nå sine mål om å bli en av de aller beste i verden har Emil Iversen kuttet ned på den han kaller utskeielser.

Det handler om gode treningsøkter, god mat og god hvile.

– Det har vært veldig få utskeielser og veldig mye hvile, sier han.

Hjelp fra broren

Han har holdt seg i den nordtrønderske langrennsbygda Meråker og vært mye alene. Bort sett fra i de periodene han har fått god hjelp av broren.

– Hvis dere bare hadde visst hvor mye han har gjort. Han vasker ikke klærne mine, men han stiller alltid opp og har gjort livet mitt mye lettere.

Men selv om det var en strålende fornøyd Iversen som satt i det trange pressekonferanserommet i dommertårnet på skistadion denne mørketidsettermiddagen i Ruka, så var det en mann som var i en klasse for seg selv.

Aleksandr Bolsjunov viste i fjor at han er en russisk langrennsløper for fremtiden. Lørdag stjal han seieren fra Johannes Høsflot Klæbo på målstreken. Søndag var han suveren og hadde over 20 sekunder ned til Klæbo.

– Jeg ble ikke skremt, men han var overraskende god. Nå er det han som er favorittene til å vinne verdenscupen, og akkurat nå er det jeg som er nærmest.

Har ikke gitt opp

Den 22 år gamle russeren vil ha den gule ledertrøya når han kommer til verdenscup på Lillehammer neste helg.

– Den kommer han til å ha en stund, sa Johannes Høsflot Klæbo.

– Har du gitt opp seier i verdenscupen allerede?

– Det har jeg ikke, men det er VM som er det store målet i år. Å kapre den gule trøya blir bare en bonus.

Klæbo var fjorårets «konge av Ruka» som speakeren kalte det, med to seiere. Han måtte seg grundig slått av sin russiske rival og åtte andre løpere på søndagens 15 kilometer.

– Bolsjunov virker å være i mye bedre i form i år enn i fjor. Han er sterkt, og jeg er ikke på samme nivå som i fjor på samme tid. Men jeg føler at det blir bedre helg for helg, sa Klæbo som er veldig oppsatt på å korte ned forspranget til den jevngamle russeren.

Utestengt trener

At det blir en russer i gult lenge denne sesongen er også Russlands sjeftrener Markus Cramer sikker på.

– Han er vel favoritt til å vinne den nå. Han kommer til å gå i gult lenge, mente han. og smilte. Han var stolt av innsatsen til det russiske laget i Ruka den første verdenscuphelgen. Russiske langrennsløpere vant tre av de fire øvelsene.

Selv om det er tyske Kramer som leder det russiske laget, trenes Bolsjunov og flere av de unge russiske løperne som Denis Spitsov, Alexey Chrevotkin og Natlalia Neprajeva av en gammel ringrev i russisk langrenn, Jurij Borodavko.

Han var suspendert i to år mellom 2010 og 2012 for det som Det russiske skiforbundet kalte «å ha vært involvert i dopingsaker».

Svenske Calle Halfvarsson ble nummer tre. Den norske laginnsatsen var ikke dårlig. Martin Johnsrud Sundby ble nummer fire, Martin Løwstrøm Nyenget ble nummer åtte, Klæbo nummer ni, Didrik Tønseth nummer 10, Simen Hegstad Krüger nummer 11 og Sjur Røthe nummer 14.