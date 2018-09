Iversen i tvil om OL-deltagelse: – Jeg må knekke en kode først

Her feirer Oilers turneringsseier i Tyskland: – Nå er vi klare for Storhamar

Saken oppdateres.

LIVIGNO: Trønderen med fem seiere i verdenscupen har satt seg høye mål for sin langrennskarriere. I 2022 er det OL i Beijing. Emil Iversen (27) vil være 30 år. Han skal da være sin beste alder som langrennsløper og med en forventet utvikling også en gullkandidat når kineserne invitere til olympiske leker.

FÅTT MED DEG DENNE? Klæbo og Northug må droppe landslagssamling

Det er bare ett problem. Det er ikke sikkert at han starter. Tidligere erfaringer har sådd tvil hos 27-åringen. Han synes ikke at han får noe spesielt ut av vanlig tradisjonell høydetrening, og han har heller ingen gode erfaringer med å konkurrere høyt.

Tvil rundt OL-deltagelse

Konkurransene i Kina i 2022 vil forgå på et sted mellom 1600 og 1800 meters høyde. Det er som gjerne kalles ekstrem konkurransehøyde, og i mesterskap har ikke norske langrennsløpere konkurrert så høyt siden OL i Salt Lake City i 2002.

Vi traff Emil Iversen på treningssamling med allroundlandslaget på nettopp 1800 meters høyde i Livigno. Men det handlet om trening og et kortere opphold.

– Er du kommet så langt at du lurer på om det er noen vits å dra til OL og om du har noe der å gjøre?

– Ja. Jeg må knekke noen koder på hvordan jeg skal fikse høyden. Jeg har ikke gått gode renn i høyden før.

Nå er det langt fra slik at han har gitt opp.

– Vi bruker mye tid på å snakke om høyde og trening, og vi er ferd med å klekke ut en plan for hvordan man skal takle det. Vi bare vet at der er vi nødt til å være forberedt.

Det norske herrelandslaget allround har droppet klassisk høydetrening foran den kommende sesongen. Den eneste som skal til Val Senales for å trene på 2800 meters høyde er nettopp Emil Iversen.

Ikke helt som tidligere år

Samtidig som han skal trene i høyden, bedyrer han at det ikke er snakk om et klassisk norsk høyderegime. Et slikt et handler om minst tre bolker av tre ukers varighet. Nå skal han to ganger til høyden i perioder på henholdsvis 10 og 14 dager. Ikke nok til å få skikkelig høydeeffekt skal man tro de som har forsket på dette.

Emil Iversen går dermed tilbake til en gammel oppskrift som han mener fungerer.

Det som han håper å få gjort denne sesongen er å få konstatert at et vanlig norsk høyderegime ikke fungerer for ham.

– Jeg prøvde det i fjor og det ga meg ikke noe. Tre uker i høyden er ingen vits for meg. Jeg har ingenting igjen for det, sier han.

Han er for sin egen del veldig skeptisk til teoriene om at høydetrening er helt avgjørende for å prestere.

– Jeg kan jo ikke akkurat kalle det «bullshit» akkurat, men i mine øyne er det tynne påstander om at det gir effekt, sier han.

Skaffe ny kunnskap

Uansett er det ingen tvil om at det norske landslaget står foran en spennende tid hvor en del gamle «sannheter» om høydetrening er i spill.

Ny landslagssjef Eirik Myhr Nossum er klar på at denne sesongen, og ikke minst den neste sesongen, blir svært viktig læring for norsk langrenn.

FÅTT MED DEG DENNE? Skistjernen går tilbake til gammel suksessoppskrift

– I år har det vært viktig å holde laget samlet og da landet vi på trening uten høydesamlinger, og jeg er sikker på at vi får trent godt før sesongen.

De to neste årene blir viktige for å ta til seg lærdom. Han skal prøve og feile seg frem til en foreløpig fasit.

– Vi vet ikke hvordan planene ser ut i dag, men målet er at vi 1. mai 2021 kan presentere Emil Iversen og alle de andre løperne med en plan for trening inn mot OL i Beijing som skal fungere, sier treneren.

Seefeld først

Men før det skal konkurreres i Beijing, er det to verdensmesterskap som avvikles. Det første i Seefeld kommende vinter. Konkurranser i mellomhøyde og Emil Iversen har ambisjoner.

– Det er denne 15 kilometeren som jeg har pekt meg ut. Det er min favorittdistanse, sier Iversen.