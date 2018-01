Iversen med nådeløs dom over Northugs fiaskorenn

Saken oppdateres.

VAL DI FIEMME/OSLO: Petter Northug stilte til start under søndagens 30 kilometer i skandinavisk cup i Piteå. Det endte med en blytung 48. plass, over fem minutter bak vinneren Mattis Stenshagen.

Foruten den lokale Strindheimstafetten på nyttårsaften, var det 32-åringens første test siden verdenscuprennet på Lillehammer i begynnelsen av desember. Da reiste Northug hjem etter en skuffende sprintprolog.

Innsatsen i Piteå ble stemplet som «flau» av Expressen-kommentator Thomas Pettersson, mens trener Stig Rune Kveen tok det med knusende ro.

– Jeg skjønner at det (resultatlisten) kan se brutalt ut, men det viktigste var at Petter fikk gjennomkjøringen han trengte, sa Kveen til NTB.

Iversen: – Han fortsetter der han slapp

Landslagskompis Emil Iversen er også nådeløs i sin dom av Northugs 48. plass.

– Han fortsetter der han slapp før jul, elendig. Det er ikke noe annet å si. Men han har fortsatt to helger på seg, så vi får se, sier Iversen.

På spørsmål om han hadde forventet at Northug lå lenger fremme i løypen, sier Iversen følgende:

– Når man reiser til Piteå på første klasse, da hadde man vel tenkt til å bli bedre enn nummer 50.

Men han har overhodet ikke gitt opp kompisen og OL-sjansene hans. Iversen er «skeptisk» til om Northug rekker å spisse formen til Sør-Korea, men er ikke i tvil om at han har det i seg.

– Det er samme hvor sent man går på sine dårlige dager, så lenge han går fort på sine beste. Vi får se i sprinten i NM og i Planica, sier Iversen, og sikter til verdenscuprennet om to uker.

Dyrhaug etterlyser formstigning

Niklas Dyrhaug fulgte Northugs tur gjennom de svenske skoger med liveoppdateringer på nett.

Han konkluderer med at kameratens innsats «ikke var noe å skrive hjem om».

Han synes det er vanskelig å si om innsatsen er representativ for Northugs form, siden han ikke har snakket med ham etter løpet.

– Det er viktigere for ham å gå fort i NM, men det er nå et stykke frem slik det ser ut i dag. Han må ha litt formstigning, for å si det mildt.

Landslagssjefen tar innsatsen med knusende ro

Landslagstrener Tor-Arne Hetland ble konfrontert med Northugs 48.-plass etter avslutningsetappen av Tour de Ski. Han er positiv.

– Petter endte et stykke bak, men det er bra å se at han går skirenn igjen. Det var en gjennomkjøring, og jeg er sikker på at vi ser en adskillig skarpere Petter i NM, sier han.

Han mener at søndagens resultat ikke er utypisk Northug på enkelte vis.

– Hvis ikke han er med og slåss i teten, så har han ikke hodet til å kjempe om en 25.-plass. Det har han aldri gjort. Men for Petter er det viktigst å få gjennomkjøringen, sier Hetland.

– Jeg klarer ikke å svartmale situasjonen til Petter. Jeg gleder meg til NM og å se ham mot de beste i Norge, fortsetter landslagssjefen.

Løfshus mener Northug-vrakingen var riktig

Heller ikke Vidar Løfshus ser bekmørkt på situasjonen etter Northugs fiaskoløp.

– Det sier absolutt ingenting, det er umulig å tolke. Alle vet hvordan det er med Petter. Når han først blir hektet av og har en dårlig dag, så gir han blaffen, sier Løfshus.

Han ser frem til å se Northug på NM-sprinten torsdag.

– Han må få flyttet noen gir til da. Han har en plan, og jeg håper han viser på NM at den funker.

Landslagssjefen mener resultatet er med og viser at det var riktig ikke å ta med Northug til Tour de ski.

– Jeg mener jo det, for han hadde et altfor tynt grunnlag fra oktober og frem til Tour de ski. Det er mulig at han hadde klart å tyne ut noen gode konkurranser her, men det får vi aldri svaret på.

Løfshus vil imidlertid ikke si at landslagsledelsen har fått ufortjent mye kritikk.

– Nei, det er ikke noe som er urettferdig i idrett. Det er lov til å ha meninger.

Iversen senior tror på god NM-fart

Ole Morten Iversen er far til Emil og trener for det svenske kvinnelandslaget.

Han sier at «du aldri vet hvor du har Petter».

– For han kan det bare være viktig å vise seg frem og at folk ser ham, få på seg startnummer og gjøre det letter før NM.

Foreløpig ville han ikke bekymret seg for den store tidsdifferansen.

– Jeg vet ikke hva han la i det. Han måtte ha gått fortere om han var med i Tour de ski, men jeg blir ikke overrasket om han går fort i NM.

Han stoler fortsatt på at Northug vet best når han sier at han ville hatt godt av å gå i touren for å spisse formen til OL.