Her slår Tønseth konkurrent med staven: – Slikt skal ikke skje

Privatfly redder stafetten for Oppdal: Kari jublet for superløp og redningsmannen Røkke

Saken oppdateres.

Etter en kontrollert klassiskdel var det først etter skibyttet at de VM-aktuelle løperne smalt til.

Det gjaldt også Didrik Tønseth, som ble rasende på Magne Haga etter et stavbrekk. Tønseth slo Haga med det som var igjen av sin stav, og det førte til at Hagas stav også brakk. Haga fikk langt på vei sitt løp ødelagt da det tok lang tid før han fikk en ny.

– Det er klart sånn skal ikke skje uansett. Det er et uhell at staven hans brekker. Jeg kan ikke gå utenfor løypa heller. Løpet mitt ble ødelagt uansett. Han er vel så voksen til å vite at sånn skal han ikke oppføre seg uansett, sa en gråtkvalt Haga til NRK.

– Dette løpet betyr mye for ham når det kommer til en VM-plass, men NM betyr også mye for meg og mange andre, fortsatte han.

Forlot stadion raskt

Tønseth var rask til å forlate presseområdet etter løpet.

– Jeg tipper vi begge blir diska. Vi går ved siden av hverandre også. Han tråkker på staven min, også, ja, sa Tønseth på vei ut av stadion.

– Det er ikke bra. Jeg går om VM-plass. Det gjør ikke han. Der og da ble jeg sur, la han til.

NRK-ekspert Fredrik Aukland likte ikke det han så.

– Det hører ikke med på noen som helst idrettsarena, ikke bra gjort, det der, konstaterte Fredrik Aukland.

Løypesjef Frode Estil fikk ikke med seg episoden.

– Jeg fikk ikke med meg det som skjedde. Det er mye adrenalin i løypa, sa Estil.

– Hvilke konsekvenser kan dette få?

– Det kan bli gult kort. Jeg vet ikke, la han til.

Tønseth klarte ikke blande seg inn i seierskampen, og måtte se at Emil Iversen spurtet til seier foran Sjur Røthe og Martin Johnsrud Sundby.

Det var Iversens andre seier på tre dager.

Lørdagens renn var svært viktig med tanke på det forestående VM-uttaket.

Store deler av VM-troppen blir offentliggjort etter lørdagens skiathlon under NM i Meråker. Kun sprinterne må vente på klarsignal til etter uttakshelgen i Lahti.

De store angrepene uteble i starten av klassiskdelen i Meråker og etter åtte kilometer telte ledergruppen hele 34 løpere.

Ekspertene etterlyste angrep fra løpere som Tønseth og Martin Johnsrud Sundby, men de sterke klassiskløperne sparte på kruttet.

Kaotisk

I stedet var det skøytespesialistene Simen Hegstad Krüger og Sjur Røthe som var raskest på skibyttet og først ut på skøytedelen.

Tønseth kom i fokus noen kilometer ut på skøytedelen da han slo til Magne Haga etter at staven hans brakk under skien til Haga. Slaget førte til at Hagas stav også brakk, og det tok lang tid før Haga, som er lillebroren til Ragnhild, fikk ny stav.

Etter at Haga fikk ny stav var Chris Jespersen førstemann til å gjøre et rykk, men han ble hentet inn.

Den store gruppen skapte problemer også i en utforkjøring da Andrew Musgrave og Vebjørn Turtveit gikk ned for telling etter å ha hektet i hverandre.

Med fem kilometer igjen var det Krügers tur til å sette inn et støt, men også han ble tatt igjen.

På slutten var det fire løpere som skilte seg ut. Det var Krüger, Emil Iversen, Sjur Røthe og Martin Johnsrud Sundby.

Iversen var best på oppløpet.

Lørdagens skiathlon blir svært avgjørende med tanke på hvem som skal distansen i VM.

Minst seks løpere kjemper om de fire plassene.

Norge har tolv plasser for både menn og kvinner i VM-troppen. Trolig fyller Norges Skiforbund opp mennenes kvote.