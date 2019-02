Iversen vil ha lillebroren som manager

Saken oppdateres.

Lillebror Iversen har også denne sesongen hatt en viktig finger med i spillet rundt et av Norges fremste medaljehåp i Seefeld-VM. I rollen som altmuligmann med ansvar for alt fra skitesting til matlaging og sjåføroppgaver, har 25-åringen bidratt til at storebror har kunnet trene og restituere på best mulig måte.

Det har gitt resultater.

Ved inngangen til sesongens høydepunkt er Emil Iversen aktuell for å gå ikke mindre enn fem av seks VM-distanser. I verdenscupen har han radet opp med gode plasseringer. Seieren på den klassiske 15-kilometeren i Tour de Ski er høydepunktet. Nylig ble det også to NM-gull på hjemmebane i Meråker.

Suksessen har kastet av seg økonomisk. Så langt har 27-åringen gått inn snaue 300.000 kroner bare i premiepenger fra Det internasjonale skiforbundet, og vinteren er langt fra over.

– Penger er ingen motivasjon i det hele tatt. Da hadde jeg ikke reist hjem fra Tour de Ski, for å si det sånn. Jeg tapte noen kroner på det, smiler VM-håpet til NTB.

– Men man trenger lønn, det er godt å få inn litt, og det gjør at jeg kanskje kan få inn broren min i en litt større rolle neste sesong og spisse den biten enda mer, tilføyer han.

Større rolle

– På hvilken måte vil du bruke broren din mer?

– Jeg tror rett og slett at rollen hans blir manager neste sesong. Vi kan i hvert fall kalle han for det, og så blir han en slags altmuligmann. Jeg setter veldig stor pris på den jobben han har gjort denne sesongen, sier 27-åringen.

Han merker godt at de gode resultatene i vinter har fått ringvirkninger. Trykket og interessen fra omgivelsene har økt. Nettopp der tror han lillebror Mats kan bidra.

– Det har vært mye pågang, mange gode skirenn og mange som vil ha en bit av meg. Jeg tror han kan være med å ta av litt av trykket og legge enda mer til rette for at ting skal gå så smidig som mulig, sånn at fokuset blir på å trene og være best mulig rustet til å gå skirenn, sier VM-håpet.

Han er ikke i tvil om at familiesamarbeidet har vært positivt og givende for begge parter.

– Jeg vet at Mats synes det er stas, og jeg synes det er stas å ha ham med også. Nå har det vært mest på dugnad for ham denne sesongen, så da får jeg prøve å ansette ham på et litt større engasjement neste sesong. Det har jo vist seg at hans bidrag gjør meg godt, smiler 27-åringen.

Bare dugnad har det ikke vært. Tidligere i vinter røpet Iversen overfor NRK at han betaler broren et femsifret for jobben han gjør denne sesongen.

– Han kjenner meg godt og er kjempeflink. Uansett hvordan det går i VM, vil han få en enda større rolle i «Team Ivers», sier Emil Iversen nå.

Struktur i hverdagen

– Tenker du å bruke han på heltid?

– Det vet jeg ikke. Vi får se. Jeg tror i hvert fall det er en del ting han kan hjelpe meg med. Han er ikke noen businessmann, så jeg ansetter ham ikke for å melke ut mest mulig av min egen markedsverdi, men kanskje for å hjelpe meg litt med det og samtidig passe på at det sportslige er i fokus. Det er der jeg føler han er ganske rå.

Lillebror Mats bidrar blant annet til at 27-åringen er strukturert i hverdagen.

– Han er litt streng med hensyn til at jeg må få i meg mat, legge meg og sove og den biten, smiler Iversen, som også har målet for neste sesong klart.

– Neste sesong vil jeg gå for å vinne verdenscupen, og på veien dit tror jeg Mats kan hjelpe meg i enda større grad enn han har gjort denne sesongen, fastslår han.

Først er det imidlertid jakt på VM-medaljer som gjelder. Ender Seefeld-mesterskapet i suksess, har lillebror Mats en viktig del av æren.

