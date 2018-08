Johannes Høsflot Klæbo melder forfall

Per Sandberg går av som nestleder i Fremskrittspartiet

Ingen unormalt store forsinkelser for bussene mandag morgen

Her er kvinnetroppen som skal sikre norsk VM-plass

Atalanta har lagt inn bud verdt over 30 mill. på Trondsen - slik svarer RBK

Nossum har innført tre regler for langrennsstjernene: – Brudd på dem kan bety frihelg

Atalanta har lagt inn bud verdt over 30 mill. på Trondsen - slik svarer RBK

Saken oppdateres.

Under sprintsamlingen i Steinkjer merket Johannes Høsflot Klæbo at han hadde lite energi. Nå viser det seg at årsaken var en trøblete visdomstann, skriver Norges Skiforbund i en pressemelding.

Klæbo har bestemt seg for å droppe Toppidrettsveka.

– Dette er utrolig kjedelig, sier Johannes Klæbo i pressemeldingen.

– Jeg hadde sett frem til å gå rulleskirenn på hjemmebane, så nå håper jeg tannproblemene blir kjapt leget så jeg kanskje får en mulighet til å stille likevel, men sannsynligheten er dessverre liten.

Flere forfall

Søndag ble det kjent at også Petter Northug dropper Toppidrettsveka.

– Det har skjedd positive ting med kroppen til Petter Northug de siste dagene, sa landslagstrener Arild Monsen i en pressemelding.

– Jeg har møtt Petter i dag, og sammen har vi lagt følgende plan: Deltagelse i Toppidrettsveka kommende uke, med fire konkurranser, blir dessverre for tidlig. Dette har vi tatt en felles beslutning på, fortsatte han.

FIKK DU MED DEG DETTE? Mystiske helseplager rammet Øystein «Pølsa» Pettersen: Gikk opp ti kilo på én dag.

– Det er leit, sier sjefen

Toppidrettsveka arrangeres over tre dager i Orkdal, Aure og Trondheim. Nå dropper altså Trøndelags to største langrennsstjerner arrangementet. Men det stopper ikke der. Heller ikke Niklas Dyrhaug eller Emil Iversen stiller. Dyrhaug sliter med en muskelstrekk, mens Iversen sliter med en luftveisinfeksjon, ifølge skiforbundets pressemelding.

– Det er leit, men det er en del av idretten. Man kan ikke styre over sykdom, sier Toppidrettsveka-sjef Harald Fladseth.

– Vi skulle selvfølgelig ønske at «trøndermafiaen» stilte på hjemmebane, men vi har et kolossalt starfelt likevel, legger Fladseth til.

Han viser til at startlisten inneholder utenlandske profiler som Dario Cologna, Alex Harvey, Federico Pellegrino og Maurice Manificat.

Dermed stiller disse norske eliteløperne i Toppidrettsveka:

Heidi Weng

Astrid Uhrenholdt Jacobsen

Kari Øyre Slind

Simen Hegstad Krüger

Hans Christer Holund

Didrik Tønseth

Sondre Turvoll Fossli

Sindre Bjørnestad Skar