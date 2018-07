Johaug: - Jeg har mistet en av mine beste venninner

Flytrøbbel for norske turister på vei til Rhodos

Saken oppdateres.

Den tidligere landslagsløperen i langrenn, Vibeke Skofterud, gikk tragisk bort i en ulykke natt til søndag. Hun ble 38 år gammel.

Skofterud har det siste døgnet blitt hyllet for sine bragder og sitt personlige mot, og svært mange har uttrykt sitt sjokk over den tragiske nyheten.

Skofteruds tidligere landslagsvenninne Therese Johaug er den siste til å formidle sin sorg og sympati.

I en pressemelding formidlet av Norges Skiforbund, skriver Johaug følgende:

«Jeg har mistet en av mine beste venninner ❤ En venninne som lyste opp rommet når hun kom, som ga alle rundt seg masse energi, kjærlighet og omsorg. Jeg tar med meg alle de fine stundene og opplevelsene både i og utenfor skiløypa og kommer til å savne henne ❤ Mine tanker går til familien og de som står igjen. Therese»

Minneprotokoll hos Skiforbundet

Norges Skiforbund har lagt ut en kondolanseprotokoll der kolleger og venner kan minnes Vibeke Skofterud.

– Vi har kondolanseprotokoll på Ullevål og dermed mulighet for at folk kan møtes og prate sammen. Helseteam er også til stede, opplyser medieansvarlig for langrenn i Norges Skiforbund, Gro Eide, til NTB.

Ved kondolanseprotokollen står et bilde av en jublende Skofterud i landslagsdress, to lys, to norske flagg og en bukett roser.

Mange reaksjoner

Flere av Skofteruds tidligere lagvenninner, nåde nasjonalt og internasjonalt, kom i løpet av søndag med sine reaksjoner på ulykken. Marit Bjørgen skrev følgende i en pressemelding:

«Jeg skjelver, er i sjokk og er fullstendig lamslått over den forferdelige nyheten jeg fikk i dag. Kjære Vibeke, dette var altfor tidlig. Jeg er ufattelig glad for alle fine stunder vi hadde sammen. Tøff konkurrent i løypa, men aller viktigst den varmeste, snilleste, tøffeste og morsomste dama i verden.

Det var aldri kjedelig rundt Vibeke, og tomrommet etter henne blir stort og umulig å fylle. Vi har opplevd så mye sammen, fra OL-gull i stafett til plattfest hjemme i Trøndelag, og minnene kommer jeg til å leve på lenge. Mine tanker går i dag til familien og hennes nærmeste. Glad i deg Vibeke. Hvil i fred.»

Den tidligere finske langrennsløperen Aino-Kaisa Saarinen reagerte slik:

– Veldig sjokkerende. Det er en sjokkhistorie, sa hun til til Ilta-Sanomat.

Sveriges Charlotte Kalla sendte også ut en hilsen:

– Den tragiske nyheten kom som et sjokk for meg. Det føles ubehagelig og vanskelig å ta innover seg at et så livsglad, positiv og energifull idrettsvenninne som Vibeke Skofterud ikke lenger er med oss.

Ulykke

Skofterud ble funnet død på land på øya St. Helena like ved Tromøy i Arendal søndag. Politiet mener det dreier seg om en vannscooterulykke.

Den tiligere langrennsstjernen ble meldt savnet av sin kjæreste Marit Stenshorne da hun ikke kom tilbake til hytta på Tromøy lørdag kveld. Tidligere på kvelden hadde de vært på konsert sammen i Arendal.

Stenshorne meldte følgende på Instagram søndag kveld:

– Vibeke, du er min store kjærlighet, min kjæreste, min elskede, min helt, min mentor og bestevenn. Vi sa: Vi to for alltid. Vi skulle jo bli gamle og krokete sammen. Det kommer til å bli så trist og vanskelig uten deg. Du ga meg så mye positivitet, takknemlighet, latter, glede, kunnskap og kjærlighet. Elsker deg.

(100% Sport/NTB)