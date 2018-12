Johaug: – Jeg forstår ikke hva jeg har gjort

Paris ruster seg for ny uro

Therese Johaug (30) har ankommet Davos som verdenscupleder.

Skistjernen fra Dalsbygda har kommet først i mål på fire av fire distanserenn så langt denne sesongen. Det skjer etter over to år uten konkurranser på grunn av dopingutestengelsen.

Johaug er storfornøyd med comebacket.

– Det har vært en drøm som har gått i oppfyllelse, helt siden den første starten på den nasjonale åpningen i Beitostølen, sier Johaug i et intervju med den svenske avisen Expressen.

– Jeg forstår ikke helt hva jeg har gjort, hva jeg har lykkes med. Det har vært veldig, veldig, veldig stort. Og veldig kult.

Stolt av seg selv

I intervjuet forteller Johaug at hun har bitt tennene sammen hver dag. Det er dette utrettelige arbeidet som nå bærer frukter i verdenscupen.

– Er du stolt over deg selv?

– Ja, det er jeg. Jeg må være ærlig og innrømme det.

Det har vært spesielt for Johaug å komme tilbake. Før comebackrennet i Kuusamo, Finland drømte hun om langrenn hele natten.

– I disse drømmene gikk det til hel***e hele tiden. Det gjorde det ikke akkurat bedre, fortalte Johaug da.

Hun fortalte nemlig om store nerver før rennet i Kuusamo. Men hun vant til slutt med 22 sekunder. Så fulgte hun opp med seire i Lillehammer og Beitostølen. Nå begynner verdenscuprenn å bli normalen igjen.

Hyller Northug

Sesongens store høydepunkt blir VM i Seefeld. Ved neste OL – i Beijing 2022 – vil Johaug være 33 år gammel.

I intervjuet med Expressen konstaterer Johaug at hun eldre og eldre og at hun ikke vet hvor mange år til hun orker å holde på. Johaug forstår godt Petter Northugs beslutning om å legge opp.

– Han har ikke prestert som han selv ønsket det siste året, så med tanke på det er jeg ikke overrasket, sier Johaug.

Verdenscuplederen er full av lovord om hva Northug har oppnådd.

– Han har vært et forbilde for så mange og tatt langrennssporten til et helt nytt nivå.

I Davos er det Johaug, og ikke Northug, norske skifans må sette sin lit til. 30-åringen fra Dalsbygda er den store favoritten på 10-kilometeren søndag. Lørdag er det imidlertid sprint som stor på programmet.