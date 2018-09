Johaug: – Marit er mentoren min

Klatret over tak for å komme seg inn på uteservering

Mange er livende redde for å at det skal høres at de slipper en promp

Saken oppdateres.

Johaug forsøkte å overtale Bjørgen til å fortsette skikarrieren, men den åtte år eldre venninnen lot seg ikke rokke. I april var det nok for 38-åringen fra Rognes.

Bjørgen og Johaug har alltid stått hverandre nær, og førstnevnte var blant Johaugs sterkeste støttespillere i tiden hun var utestengt etter dopingdommen.

Selv om Bjørgen ikke er med på ski i Johaugs comebacksesong, bor de fortsatt nær hverandre i Oslo.

Kontakten mellom dem er fortsatt tett, og Bjørgen kommer helt sikkert til å følge sporten sin på nært hold.

– Jeg snakker fortsatt en del med Marit, og hun er fortsatt en slags mentor for meg, sa Johaug under torsdagens pressetreff på Kvitfjell.

Der kom det faktisk også litt snø i løpet av ettermiddag da pressen var invitert til treff på Bjørn Dæhlies hytte.

Der har norske landslagsløpere i langrenn holdt hus en rekke ganger før også.

– Jeg synes det er veldig godt at jeg kan få tips og råd fra henne fortsatt. Hun kjenner meg såpass godt på alle områder, så hun vet hva jeg trenger. Det er veldig godt at jeg kan få den roen og tryggheten fra henne fortsatt.

Bunnsolid

Torsdagens intervalløkt var som skreddersydd for Johaug. Rulleskigåing i bratt og halvbratt terreng passer henne utmerket. Da blir som regel alt og alle utklasset, og det var akkurat det som skjedde denne gangen også.

Therese Johaug så bunnsolid ut.

– Ja, men så er det kanskje på denne typen økter jeg er best på også, men jeg føler absolutt at jeg har fått trent veldig bra gjennom hele sesongoppkjøringen og at formen er der den skal være med tanke på sesongen.

Johaug er ikke vond å be når hun får beskjed om å si litt om hvilke områder hun har prioritert på trening foran kommende sesong.

– Jeg har lyst til utvikle meg i lettere partier og i nedoverbakker og svinger i høy fart. Jeg har lyst til å gå teknisk bra på ski og ta meg tid til å gjøre det bra. Det har vært min hovedprioritering. Jeg satser ikke på sprint til vinteren. Det blir distanserennene som gjelder for meg, og treningen er lagt opp til det, men med fellesstarter og mange spurter så må jeg ha den høye farten inne også.

Dropper sprinthelger

– Hva synes du om løpsprogrammet?

– Ja, du ser at langrennssporten har endret seg bare i de to årene jeg har vært borte, og jeg skulle ha ønsket at det hadde vært noen flere distanserenn. Absolutt. Men det er ikke jeg som sitter og bestemmer dette rennprogrammet, men jeg håper på at vi kan få noen flere distanserenn etter hvert.

– Er det mulig å vinne verdenscupen uten å gå sprintrennene i det hele tatt?

– Det skal holde hardt. Du må være i toppen for å ta sammenlagtseieren, og så må du gå alle skirenn. Men du ser også på jentesiden at det er blitt flere spesialsprintere enn det som det har vært før. Det er ikke gitt at dem som går fort og vinner distanserenn også vinner sprintrenn, slik det var da Marit (Bjørgen) herjet som verst for noen år siden.

– Hvilke renn går du?

– Jeg står i hvert fall over de rene sprinthelgene, og så får jeg bare se an hvordan formen er. Det kan være at jeg kommer til å stå over noe hvis jeg kjenner at kroppen trenger hvile og lenger restitusjonstid, for det er VM som er hovedmålet, og jeg vil gjøre alt jeg kan for å være i best mulig form der.

– Er det aktuelt for deg å stå over Tour de Ski?

– Nei, jeg har lyktes veldig godt med å gå touren før, og det er plan A å stille der. Men så må jeg se hvordan det blir å gå skirenn igjen og hvor mye krefter det koster før jul.